Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız kazandı

28 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa ilçesinde inşaatı yarım kalan 3’üncü köprü ve okullar bölgesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ilçe ziyaretlerindeki yeni durağı Mustafakemalpaşa oldu. Mustafakemalpaşa Belediye Hizmet binasında yeni seçilen Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı ziyaret eden Başkan Aktaş, tüm ilçelerde olduğu gibi Mustafakemalpaşa’da da ilçe belediyesi ile el ele vererek ilçeyi daha güzel yarınlara taşımaya gayret edeceklerini vurguladı.

İlçede devam eden Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını yerinde inceleyen Başkan Aktaş, ilk olarak müteahhidin işi bırakmasından dolayı yarım kalan 3’üncü köprüye geldi. Projenin son durumu hakkında Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Kanar’dan bilgi alan Başkan Aktaş, “Köprü inşaatı maalesef bizim elimizde olmayan nedenlerden dolayı akamete uğradı. Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen müteahhit işi bıraktı. Kısa zamanda yapıp, yapmayacağıyla alakalı neticeyi alıp, olmazsa bir ikmal ihalesi gerçekleştirip, köprünün tamamlanmasını ve iki yakanın buluşmasını arzu ediyoruz” dedi.

Orta Mahalle Okullar Bölgesi’nde devam eden asfaltlama çalışmalarını da inceleyen Başkan Aktaş, “Burası 500 – 600 metrelik kısa bir mesafe ancak altyapı çalışmaları BUSKİ tarafından tamamlanmıştı. Okullar bölgesi olması nedeniyle şuan trafik az ancak Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte yoğun olarak kullanılıyor. Mustafakemalpaşa’da komple altyapıya gireceğimiz için şehir merkezindeki asfaltlama çalışmalarımız bu tip lokal bölgelerde olacak. Altyapı bittikten sonra da tüm ilçe asfalt yolları ile birlikte pırıl pırıl olacak” diye konuştu.