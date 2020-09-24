Mut zeytininde 200 bin ton rekolte bekleniyor

24 Eylül 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Mut ilçesinde hasat çalışmaları erkenci cinslerde başladı. 300 bin dekar arazi üzerinde sahip olduğu 15 milyon zeytin ağacıyla Türkiye’nin zeytin ve zeytin yağı ihtiyacının yüzde 11’inin karşılandığı ilçede sezon sonunda yaklaşık 200 bin ton rekolte bekleniyor. Bölgelerinde çoğunlukla Gemlik, Ayvalık ve Domat cins zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığını belirten Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, “Hasat çalışmaları 1 Ekim 2020 itibariyle daha da yoğunlaşacağını kaydetti. Bu sezon tam kapasite üretim yapmayı hedeflediklerini belirten Hıdır Kar, “Bu sezonda geçtiğimiz yıl gibi en az 200 bin ton rekolte hedefliyoruz. 2019 yılında elde ettiğimiz üretim oranlarını koruyarak sezonu kapatmak istiyoruz” dedi.

İlçede 5 yeni zeytinyağı fabrikası daha kuruldu

Mut’ta zeytine yönelik sanayi yatırımlarının artarak devam ettiğini aktaran Hıdır Kar, yıl içerisinde 5 zeytinyağı fabrikasının daha faaliyetlerine başladığını ve bu sayede toplam zeytinyağı fabrika sayınının 18’e yükseldiğini söyledi. İlçede ayrıca 9 zeytin işleme ve paketleme tesisi bulunduğuna da dikkat çeken Hıdır Kar, “Yeni sezonda bölgemizdeki yen zeytinyağı fabrikalarının da kurulması ile birlikte zeytinyağındaki toplam üretim hedefimiz 25 bin tondur” diye konuştu.

Fiyatlar üreticiyi memnun etmiyor

Bahçelerdeki fiyatların üreticiler için çok uygun seviyelerde olmadığına dikkat çeken Hıdır Kar, Mut Zeytini’nin kilosunun maliyet fiyatına satıldığını kaydederek şunları söyledi: “Hasadı gelmiş zeytinin kilosu üreticiden yaklaşık olarak 3 TL’den alınıyor. Eğer bu piyasa fiyatlarını artıracak önlemler alınmazsa üreticilerin büyük bir bölümü zarar edecek. Çünkü zeytinin gübre, sulama, budama, çapalama, işçilik maliyetlerini hesaba kattığınızda 1 kilogram zeytinin üreticiye maliyeti zaten 3 TL’ye yaklaşıyor.”

Mut ilçesinin sahip olduğu uygun iklim koşulları ve toprak yapısı ile bölgede zirai kimyasallar kullanılmadan organik yetiştiriciliğin yapıldığını kaydeden Hıdır Kar, yüksek ürün kalitesine sahip olduklarını aktardı. Mut Zeytini’nin Ege Bölgesi’nde yetişen ürünlere göre raf ömrünün daha uzun olduğuna dikkat çeken Başkan Kar, “Mut zeytini tamamen organik üretim teknikleri ile yetiştiriliyor” şeklinde konuştu.