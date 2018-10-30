Müteahhitler, harç ve KDV indiriminin sürmesini istedi

30 Ekim 2018

BURSA - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, konut teslimlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 8, binde 20 olarak uygulanan tapu harcının da 31 Ekim’e kadar binde 15 olarak uygulanacağını hatırlattı. Andıç, 31 Ekim sonrası da bu oranların değiştirilmemesi ve bu şekilde uygulamaya devam edilmesinin sektör için önemli olduğuna işaret etti. Mustafa Andıç; “Özellikle konut kredilerindeki artışlar kredili konut satışlarını çok ciddi oranda düşürdü ve inşaat sektöründeki firmalar satışların azlığından muzdarip durumda. Vergi oranlarının bu ortamda yükseltilmesi sıkıntıda olan sektöre hepten köstek olacaktır” dedi.