Müteahhitler ile Antalyaspor A.Ş arasında hafriyat tartışması

09 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya'da hafriyat dökme işini yürüten Antalyaspor Aş Kulübünün, müteahhitlerin kendi aralarında ihtiyaç duyulan hafriyat naklinden yüksek para talep etmesi ve spor kulübünün içinde bulunduğu mali krizin nedeni olarak da müteahhitleri göstermesi tartışmaya yol açtı.

Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Atılgan Sert yaptığı açıklamada, Antalyaspor Kulübü yöneticilerinin, kulübün içinde bulunduğu sıkıntının sanki müteahhitlerden kaynaklanan bir durum gibi algı yaratarak paylaşımda bulunmasının, inşaat sektörünü ve Antalyalı müteahhitleri derinden üzdüğünü belirtti.

Müteahhitlerin, Antalyasporlu taraftarlarla karşı karşıya getirilmek istendiğini ifade eden Sert, şunları kaydetti.

''Hiç kimse müteahhitler, hafriyatçılar Antalyaspora karşı veya sevmiyor gibi bir ortam yaratmasın . Kaçak harfiyat dökümünü önlemek için kamyonlara Araç Takip Sistemi takılmıştır. Bunun kontrolü Büyükşehir Belediyesindedir. Bunun için iki yılda bir tekrarlanan, kamyonculardan takip cihazı ücreti alınmaktadır. Araç takip sistemini desteklemekteyiz. Kaçak döküm yapanlara da ciddi oranda yaptırım uygulanabilir.''

İnşaat sektörünün ekonominin lokomotifi olduğuna dikkat çeken Atılgan Sert, şöyle devam etti.

''Son beş yıldır sektörümüz birçok badireler atlatarak ayakta kalma savaşı vermektedir. Daha önce toplanan ücretlerin üzerine yüzde 330 fiyat artışı yaparak haksız bir fiyatlama ile karşı karşıyayız. Müteahhit hafriyat işleri için harcadığı tutarı yüzde 150 kadar arttırmış ve son tüketicinin alım gücünü olumsuz etkilemiştir. Ücretlendirme hiç gerçekçi değil ve yanlışlar içermektedir. Rayiç fiyatlar ortadır. Kamyon başına 300 TL sadece nakliye ücreti binmektedir. Müteahhitler veya hafriyatçılar kendi arasında yaptıkları malzeme alışverişleri için bile üçüncü şahıs olarak hiç bir hizmet almadıkları Antalyaspor'a ton başına 10 TL + KDV fiyat ödüyor. Bu haksız kazanç değil de nedir?''

Antalyaspor'un geleceğini sadece müteahhitlerin işlerine yüklemenin iş bilmezlik ve acizlik olduğunu vurgulayan Atılgan Sert, şunları kaydetti.

''Bizim hafriyat döküm işlemiyle ilgili şikayetimiz sadece Hafriyat ÜCRETSEL’i noktasındadır. Doğanın ve şehrin korunması için kaçak dökümün önüne geçilmelidir. Doğal olduğuna emin olduğumuz hafriyat birçok sektörde hammadde olarak kullanılmaktadır. Antalyaspor yöneticilerinin sadece tek gelir kaynağını hafriyat olduğunu söylüyor olması, üretemeyen, proje yapamayan, kaynak sağlayamayacak bir duruma düştüğü ve çaresiz kalmanın hezeyanı içinde olduğu anlaşılmaktadır. Derdimiz Antalyaspor değil. Sektörümüzün sıkıntısı hafriyat ücretlendirmesinde ki adaletsizliktir. Antalyasporun durumunu hafriyata ve hafriyatçıya yüklemek en büyük hatadır.''