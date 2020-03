Mutfak Müzesi’ni görmeden gitmiyorlar

02 Mart 2020

Ali ESKALEN



Şehir dışından Kahramanmaraş’a gelen yerli ve yabancı turistler Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Mutfak Müzesi’ni görmeden gitmiyor. Açılışının yapıldığı 2017 yılından bu yana yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiği mutfak müzesi, Kahramanmaraşlı ve Kahramanmaraş’a gelen misafirleri ağırlıyor. Mutfak Müzesi’nde ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.



İlçenin tarihi dokusunu ön plana çıkararak turizm potansiyeline katkı sağlamak amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’a kazandırılan Mutfak Müzesi adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Şehir dışından Kahramanmaraş’a gelen ziyaretçilerin ilk uğrak noktalarından biri haline gelen Mutfak Müzesi, amacına uygun bir şekilde turizme olağan üstü bir katkı sağladığı bildirildi.



Son olarak 100. Yıl etkinlikleri için Kahramanmaraş’a gelen vatandaşları ağırlayan Mutfak Müzesi ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Necati Okay, konak restorasyonları konusunda ortaya koydukları ilk proje olan mutfak müzesinin verimli bir şekilde amacını yerine getirdiğini söyledi.



Başkan Okay, ilçenin en önemli potansiyelinin turizm olduğunu belirtti. Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla konak restorasyon çalışmaları başlattıklarını anlatan Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



“Bölgemizin turizm potansiyelini göz önünde bulundurarak Mutfak Müzesi’ni hizmete sunduk. Gelen Misafirlerimize burada, Eşkili Çorba, Tarhana Çorbası, Katkıntılı mercimek Çorbası, Pıt Pıt Lepesi gibi yöresel çorbalarımızdan ikram ediyoruz. Genel olarak ziyaretçi sayısına baktığımız zaman bu amaca ulaştığımızı da görmekteyiz. Şehrimize gelen yabancı ziyaretçilerin bu alanı ziyaret etmeden buradan ayrılmadığını gözlemliyoruz.Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Son olarak 100. Yıl kutlamaları kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlarımız müzemizi ziyaret etti. Bu çalışmalarımızın devam edeceğinin de altını çizmek istiyorum.”