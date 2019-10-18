Naim Süleymanoğlu’nun adı Yıldırım’da ölümsüzleşti

18 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Yıldırım’da 250 bin genç nüfusun bulunduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “653 bin nüfuslu Yıldırım ilçemiz Anadolu’nun, Balkanlar’ın ve Kafkasya’nın zengin yapısıyla birlikte güçlü bir birlikteliği simgeliyor ve bu yüzüyle de potansiyel bir enerjisi var. Bizler de böyle spor tesislerimizle, sosyal yaşam merkezlerimizle birlikte bu potansiyel enerjiyi doğru bir şekilde kanalize ederek kinetize edecek bir yapıya kavuşturacağız. Naim Süleymanoğlu’nun isminin ölümsüzleşeceği, 7 bin 919 metrekare bina taban alanı, 22 bin 515 metrekare inşaat alanı olmak üzere toplamda 34 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesisin bünyesinde 2 bin 500 kişilik spor salonu, fitness salonları, dünya standartlarına uygun yüzme havuzu, jimnastik salonları, tekvando ve boks ringleri bulunuyor” dedi. Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak yaz spor okullarında 10 bin kadar çocuğa birçok branşta hizmet verdiklerini hatırlattı.

“Bu kompleks bir vizyon projesidir”

Bursa’nın sporun ve sporcunun dostu bir şehir olduğunu anımsatan Bursa Valisi Yakup Canbolat da, “Son 15 yılda gerek devletimizin, gerekse yerel yönetimlerimizin gençliğe verdiği önemle birlikte alt yapı alanında önemli boşluklar modern spor tesislerinin hayata geçirilmesi ile birlikte doldurulmaya başlanmıştır. Bugün açılışını yaptığımız ve yaklaşık 28 milyon TL’ye mal olan bu muhteşem spor tesisi dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, 46 kez dünya rekoru kıran, tüm zamanların en iyi halter efsanesi Naim Süleymanoğlu’nun ismini taşıyan bu eser bir vizyon projesidir” diye konuştu.

“Sporda eşsiz bir dönüşüm gerçekleştirdik”

Son 18 yıldır Türkiye’nin pek çok alanda gelişim, değişim halinde yoluna devam ettiğini, hiç bir gücün, şebekenin ve unsurun bu kutlu yürüyüşü durduramayacağını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Elbette gelişme alanlarımızdan bir tanesi de spor. Sporda son 18 yılda eşsiz bir devrimi, dönüşümü gerçekleştirdik. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın spora olan özel ilgisinin çok önemli bir etkisi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilhamlarıyla bu çerçevede değişen ve gelişen spor hamlemizin eşsiz bir örneğinin bugün açılışını gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz bu eser sadece Bursa’nın değil ülkemizin de eşsiz eserlerinden bir tanesi. İçerisinde ki spor salonuyla, yüzme havuzuyla, gençlik merkezi, antrenman salonları, toplantı salonları, saunası ve hamamıyla pek çok faaliyeti içerisinde bulunduracak ve sizlere hizmet edecek ve gece gündüz çalışacak bir tesis. Ben bu tesisin Yıldırım halkına, Bursa’mıza, gençlerimize, kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.