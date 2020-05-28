Narenciye üreticisi destek bekliyor

28 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Finike ilçesinde 14-17 Mayıs tarihlerinde etkili olan aşırı sıcak hava ve 23-24 Mayıs tarihinde etkili olan fırtınada narenciye bahçeleri yüzde 80-90 zarar gördü.

Üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu ve Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Ali Fahrettin Çağlayan ile narenciye üreticileri toplantı düzenlendi.

Belediye Başkanı ve üretici birlik başkanları tarafından ortak rapor yayımlandı. Raporda, Türkiye'nin narenciye üretiminde önemli bir yere sahip olan Finike'de 14-17 Mayıs tarihleri arasında hava sıcaklığının ilçe merkezinde gölgede 40.9 dereceye kadar ulaştığı, Zengeder meteoroloji istasyonunda da en yüksek 41.9 derece ölçüldüğü belirtildi.

30 bin dekar narenciye bahçesinin zarar gördüğü vurgulanan raporda şöyle denildi.

''İlçemizde 91 yıl sonra görülen aşırı sıcak havalar narenciye bahçelerimizde büyük zarara neden olmuş, fındık büyüklüğündeki narenciye ürünlerinin bir kısmı yanmış, bir kısmı da ağacın strese girmesi ve akabinde çift yönlü esmeye başlayan sert rüzgar dolayısıyla dökülmüştür. Meteoroloji kayıtlarına göre 23 Mayıs tarihinde Mendirek İstasyonu rüzgarın hızını 91 km. olarak ölçmüş, Finike merkez istasyonu (Şehir merkezi) rüzgar hızını 61 km. olarak ölçmüş, Zengeder istasyonu ise rüzgarın hızını 87 km olarak ölçmüştür. Aşırı rüzgar 24 Mayıs günü saat 16.00’a kadar sürmüş, 11.00-16.00 saatleri arasında Mendirek istasyonu 67 km., Zengeder istasyonu ise 68 km. rüzgar hızı belirlemiştir.''

Vatandaş ve ihracat olumsuz etkilenecek

Narenciye bahçelerinde ürünlerin yüzde 80-90 oranında döküldüğü belirtilen raporda şu görüşlere yer verildi.

''İlçemizdeki narenciye ağaçlarının üzerinde yaşanan meyve kaybı sonrası kalan ürün miktarı yok denecek kadar azdır. Bu olumsuz tablo 2020-2021 narenciye sezonunda halkımızın narenciye ürünlerine ulaşımını olumsuz etkileyecek. Ülkemizin narenciye ihracatını ve döviz girdisini de olumsuz etkileyecektir. İlçemizde yaşanan doğal afet öncesi narenciye üreticisi, bahçelerine yıl içerisinde yapacağı bakımın yüzde 80’ini yapmış ve bakım masraflarını borçlanarak ödemiştir.''

Narenciye bahçelerindeki zarardan dolayı üreticinin mağdur duruma düştüğünü bu durumun maliyetleri daha da yükselteceği ifade edilen raporda üreticinin talebinin karşılanması istendi.

'Üreticinin gelecek sezon narenciyeden gelir elde edemeyeceği gibi borçlarını da ödeyemeyeceği vurgulanan raporda narenciye üreticisi taleplerini şöyle sıraladı.

1-Bu oldukça büyük bir doğal afettir. Bu afetin etkilerinin ortadan kaldırılması için bakanlığımızın çok özel bir çalışma yapması bölge üreticisinin en büyük beklentisidir.

2-Mevsim normalleri dışında gelişen ısı dalgalanmaları sonucu narenciye ürünlerinde meydana gelen hasarların TARSİM Poliçesinde teminat kapsamına alınması.

3-Üreticinin maddi anlamda desteklenmesinin yanı sıra kredilenmiş banka borçlarının 2023 yılı üretim sezonu da dahil olmak üzere faizsiz olarak ertelenmesinin ve üreticilere 2020-2021 sezonun ürününü yetiştirebilmesi için düşük faizli kredi imkanı sağlanması.

4-Dalında kalan narenciyenin yıl içerisinde yeni bir afete uğrayacağı bilinmemekle birlikte, bitkinin doğası gereği kalan üründe kalite kaybı yaşanması beklenmektedir. Bu durum ülkemizin başta narenciye ihracatı olmak üzere, halkımızın ürüne ulaşımını da olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle hükümetimizin gelecek yıllarda bu tarz afetlerin yeniden yaşanabileceğini varsayarak, gerekli tedbirleri alması ve çalışmaları gerçekleştirmesi beklentimizdir.