"Nefes kredisi firmalara 'Hızır' gibi yetişti"

29 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Koronavirüs salgınının, ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirilmesi için art arda destek paketleri açıklanıyor. Uygulamaya konulan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi çerçevesinde, ağırlıklı olarak kamu bankaları tarafından, işletmelere hızlı bir şekilde Kamu Garanti Fonu (KGF) kefaletli finansaman sağlanmaya başlamasının ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde, Türkiye'deki 365 oda ve borsanın kaynak desteğiyle hayata geçirilen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için "Nefes Kredisi" başvuruları devam ediyor. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan yaptığı değerlendirmede, ülke ekonomosinin ayakta kalması için hükümet nezdinde atılan adımların, sağlanan destek ve kredilerin işletmeler için ‘can simidi’ niteliği taşıdığını söyledi.

“Düşük faiz çok değerli”

Açıklanan "Nefes Kredisi"ne KOBİ'lerin büyük ilgi gösterdiğini, ilk andan itibaren ciddi başvurular olduğunu belirten Körüstan, "Kredi için cirosu 25 milyon liranın altındaki küçük işletmeler üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine başvurabilecekler. Yüzde 7,50 faiz oranı ile yıl sonuna kadar ödemesiz ve 2021 yılında 12 eşit taksitle geri ödenecek bu avantajlı kredinin yüzde 80'inin hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olması işletmelerimiz açısından çok değerli" dedi. Söz konusu finansman desteğinin KOBİ’ler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Körüstan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na da Nefes Kredisi ile üyelerine ilk etapta 500 milyon liraya kadar kredi kullanma imkanı sunmasından dolayı teşekkür etti.

Firmalara can suyu…

Türkiye'nin virüsün ekonomik etkilerini azaltmak için kapsamlı önlem paketlerini devreye sokan ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Nuri Körüstan, “Daha önce açıklanan vergi ve SGK destekleri başta olmak üzere işletmeler lehine yapılan düzenlemelere ilave olarak bu kredi de firmalarımıza 'Hızır' gibi yetişti. Hükümetimiz başta olmak üzere özel sektörümüze güç katan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.