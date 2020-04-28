“Nefes Kredisi nefes aldıracak”

28 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - KOBİ’ler için Nefes Kredisi’ni değerlendiren DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye olarak birçok gelişmiş ülkeye göre daha hızlı hareket edildiğini ve ekonomik açıdan önemli adımların atıldığını ve atılmaya devam edildiğini söyledi. Çevikel, “Daha önce açıklanan perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi, konaklama vergisinin de Kasım ayına kadar uygulanmaması, nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi, anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenmesini ve gerekli durumlarda ilave finans desteği sağlanması, ihracatçı firmalara stok finansmanı desteği verilmesi ve esnaf ve sanatkarlara yönelik olarak kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, asgari ücret desteğinin devam etmesi de ekonomiye doping etkisi yarattı” dedi.