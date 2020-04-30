Nefes Kredisinde Denizbank tam mesai çalışacak

30 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

TOBB tarafından oda ve borsa üyelerine yönelik başlatılan Nefes Kredisi başvuruları başladı. Nefes Kredisi kampanyasının sağlıklı yürütülmesi amacıyla, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Başkan Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Denizbank Antalya Bölge Müdürü Adnan Aykın 'ın katılımıyla toplantı düzenlendi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, finansman bulmakta zorluk çeken işletmeler için 27 Nisan’dan itibaren TOBB Nefes Kredisi’nin devreye girdiğini anımsatarak ''Antalya’daki 2018 yılı cirosu 3 milyon lirayı geçmeyen üyelerimize 50 bin TL kredi verilecek. Böylelikle finansman sıkıntısı çeken üyelerimiz bir nebze olsun bu zorluğu giderebilecek'' dedi.

Nefes kredisine tüm sektörlerde faaliyet gösteren üyelerinin başvurabileceğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti.

''Nefes kredisinde 'vergi-SGK borcu yoktur' yazısı istenmeyecek. İlave maddi teminat olmayacak. 50 bin lira kredi için 150 TL banka masrafı dışında ek masraf olmayacak. KGF kefaleti için mevzuat gereği yüzde 0,75 komisyon alınacak. Üyelerimiz Odamızdan alacakları Üye Belgeleri ile (Üyelerimiz belgelerini Odamıza gelmeden online olarak alabilirler) Denizbank Şubeleri ’ne başvurabilecekler. Yıllık faizi 7.5 oranında belirlenen kredinin 2020’de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak.''

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da korona virüs nedeniyle dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıdan tüm sektörler gibi tarım sektörünün de etkilendiğini belirterek, finansmana erişimde sıkıntı yaşayan Borsa üyeleri için Nefes Kredisi’ni devreye koyduklarını söyledi. Çandır, Borsa üyelerinin Borsa'dan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine başvurabileceklerini belirtti.

Denizbank'ta çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Denizbank Bölge Müdürü Adnan Aykın ise Nefes Kredisi ile ilgili Antalyalı KOBİ’lerin yanında olmaktan gurur duyduklarını belirterek, ''TOBB Nefes Kredisini hayata geçiren banka olmaktan mutluluk duyuyoruz. Antalya iş dünyasına hayırlı olsun. Denizbank şubelerinin çalışma saatleri bu kampanya süresince yeniden düzenlendi. Nefes Kredisi kampanyası süresince yoğunluğu azaltmak ve müşterilerimize daha sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla şubelerimizdeki çalışma saatleri 09.00 – 17.00 arasında olacak şekilde yeniden düzenlendi.''

ATSO Başkanı Davut Çetin ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Nefes Kredisi’ne destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Bölge Müdürü Adnan Aykın’a Antalya iş dünyası adına teşekkür etti.