Nestlé Türkiye, Dünya Şefler Günü’nü çocuklarla kutladı

25 Ekim 2018

BURSA - Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2012 yılından bu yana Sağlıklı Adımlar Projesi’ni yürüten Nestlé Türkiye, Dünya Şefler Günü kutlamaları kapsamında 19 Ekim Cuma günü İstanbul’daki Kadıköy Nihat Işık İlkokulu’nda, 23 Ekim Salı günü ise Bursa Karacabey’de bulunan Hacı Ahmediye Onur İlkokulu’nda etkinlikler düzenlendi. “Büyümek İçin Sağlıklı Yiyecekler” temalı etkinlikte Sağlıklı Adımlar projesinin maskotu Adımcan ile birlikte yaklaşık 200 çocuk aşçı şapkaları ve önlüklerini takarak kendi yemeklerini hazırladı. Nestlé Türkiye Beslenme, Sağlık ve İyi Yaşam Müdürü ve Diyetisyen Cansu Zeybekgil hem çocuklara hem de etkinliği izleyen öğretmen ve velilere büyümek için hangi sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

Nestlé Professional Türkiye Ülke Müdürü Arzu Alibaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Çocuklara yeterli ve dengeli beslenme ile fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Sağlıklı Adımlar projesi kapsamında düzenlediğimiz Dünya Şefler Günü etkinlikleri artık gelenek haline gelmeye başladı. Bu etkinliklerin en önemli özelliği çocukları sağlıklı yiyeceklerle yeni lezzetler keşfetme ve bunları tercih etme konusunda teşvik etmesi. Bu sene çocukların sık sık karşılaştıkları ‘Büyüyünce ne olacaksın’ sorusuna, ‘Bu mesleği yapmak için hangi yiyecekler sana faydalı olur’ sorusunu ekledik. Böylece istedikleri meslek ile sağlıklı yiyeceklerin zihinlerinde eşleşmesini destekleyerek sağlıklı bir gelecek için sağlıklı besinleri tercih etmelerine katkıda bulunmayı hedefledik” diye konuştu.

Nestlé 84 ülkede 14 milyon çocuğa ulaşan “Healthy Kids – Sağlıklı Çocuklar” programı kapsamında üç yıldır çocukların sağlıklı beslenme farkındalığını artırmak amacıyla Dünya Aşçılar Birliği desteğiyle Dünya Şefler Günü etkinliklerini gerçekleştiriyor.