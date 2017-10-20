Net Plastik, makine parkını büyütüyor

20 Ekim 2017

İKBAL FİDAN

KAYSERİ - Mobilya ayakları, kulplar, klapalar ve bağlantı elemanları üretimi yapan Netaks, bunun yanı sıra beyaz eşya sektörüne de ocak ve ankastre düğmesi üretiyor. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan firma, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Yatırımlarını makine parkına yönelik yaparak üretim kapasitesini artırmayı planlıyor. Firma, ihracat miktarını ve ihracat cirosunu artırma yönünde büyümeyi hedefliyor.

Net Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Hascandan, 1989 yılında Kayseri Yeni Sanayi'de firmalarını kurduklarını belirterek, bugün itibarıyla Kayseri OSB'de 12 bin metrekare açık ve 9 bin metrekare kapalı alanda, 90 kişilik personel ile mobilya aksesuarları üretitiklerini söyledi. Yıllık 20 milyon adet üretim kapasitelerinin bulunduğu bilgisini veren Murat Hascandan, "Müşterilerin istekleri doğrultusunda kalite ve estetiği bir araya getirerek, modern ürünler üzerinde çalışıyoruz. Kendi bünyemizde bulunan Ar-Ge, kalıphane, enjeksiyon, krom kaplama, boya ve montaj bölümleri ile çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İç piyasada 10 bayilerinin bulunduğunu yanı sıra dış piyasaya da satış yaptıklarını ileten Murat Hascandan, halen Avrupa odaklı olmak üzere 15 ülkeye ihracat yaptıklarını bildirdi. Son dönemed kapasite artışı için makine parklarınıbüyütmeye odaklandıklarını açıklayan Hascandan, "2016 yılı sonunda enjeksiyon bölümümüze yüksek performanslı soğutma sistemini, bu yıl ise belirli periyotlarda enjeksiyon bölümüzdeki makinelerimizde full otomatik çalışma adına robot sistemlerini, yüzey işlemleri boya bölümümüze yeni bir robot boya makinesini ilave ettik. Ayrıca, kalıp hanemizde dijital kontrol sistemli tezgah yenilemesini yaptık. Önümüzde ki yıl yüzde 25'lik makine yatırımı yapmayı planlıyoruz" şeklinde bilgi verdi. Son olarak Hascandan, koruma altına aldıkları 10 faydalı model ve 23 adet endüstriyel tasarım tescil dosyaları ile Ar-Ge konusunda yetkin bir kurum olduklarını sözlerine ekledi.