Nevşehir Belediyesi, içme suyunda kalite için laboratuvar kuruyor

08 Eylül 2020

NEVŞEHİR-DÜNYA

Nevşehir’de daha sağlıklı içme suyu ulaştırabilmek amacıyla uluslararası standartlarda tahlillerin yanı sıra alt ve üst yapı çalışmalarında kullanılan malzemelerin kalite kontrollerinin yapılabilmesi için Nevşehir Belediyesi kendi laboratuvarını kuruyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Alacaşar yolu üzerindeki Fen İşleri Müdürlüğü binası yanında yapılacak olan Su Tahlil ve Kalite Kontrol Laboratuvarı için temel atma töreni düzenlendi. Kurulacak olan laboratuvarın temel atma töreninde konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, halka kaliteli, temiz ve sağlıklı su tüketimini sağlamak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ve bu kapsamda laboratuvarda içme suyunun kalitesini izlemek üzere uluslararası akreditasyona ve standartlara uygun analizler yapılarak sürekli denetim sağlanacağını belirtti.

Arı, “Şebekeden alınan içme suyu kalitesi incelemesinin yanı sıra laboratuvarda abone şikâyetleri de değerlendirilecek. Belediyemiz tarafından kullanılan her türlü asfalt, beton, parke, toprak ve PMT malzemelerinin kalite testini de gerçekleştirebilecek olan laboratuvarla birlikte, alt ve üst yapı çalışmalarında da standartları yükselteceğiz. Yanı sıra şehrimizde çok uzun süreli su kesintileri oluyor ve eski hatlar nedeniyle 5,5 milyon metreküplük bir kaybımız oluyordu. Bu yatırımlarla birlikte su kaybının da önüne geçeceğiz ve suyun tahlilini de kendimiz yapacağız” dedi. Arı’nın konuşmasının ardından laboratuvarın temeli atıldı.