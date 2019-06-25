Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete girdi

25 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Nilüfer’de bulunan mevcut sağlıklı hayat merkezinin fiziki şartlarının yetersiz kalması üzerine Fethiye Mahallesi’nde inşa edilen yeni sağlıklı hayat merkezinde taşınma işlemleri sona erdi. Bünyesinde KETEM, sağlıklı beslenme danışmanlığı, sigara bırakma polikliniği, gebe bilgilendirme sınıfı, psikolojik danışmanlık, koruyucu ağız-diş sağlığı ünitesi, spor ve eğitim salonları gibi birimleri bulunduran yeni merkezin, Nilüfer’deki koruyucu sağlık hizmetlerine büyük katkı sağlaması planlanıyor.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, sağlıklı hayat merkezinin yeni yerine taşınmasıyla vatandaşlara daha ferah ortamda daha kaliteli hizmet verileceğine dikkat çekti. Merkezin içerisinde ilçe sağlık müdürlüğü ve 112 istasyonu olacak şekilde tasarlandığını vurgulayan Dr. Akan, “Böylelikle ilçedeki birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği binaları tek çatı altında topladık. Bu şekilde ilçedeki sağlık koordinasyonunu daha kolay sağlamış olacağız” dedi.

“Sağlıklı hayatın adresi olacak”

Dr. Akan, “Vatandaşlarımız, merkezimizde erken teşhis için kanser taramalarını yaptırabilecek. Sigarayı bırakma konusunda profesyonel destek alabilecek. Obezite danışma birimimizde ise vatandaşlarımız, obeziteye neden olan faktörler konusunda bilgilendirilecek ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunları, koruyucu hekimlik çerçevesinde ele alınacak. Psikolojik danışmanlık biriminde vatandaşlarımıza psikolojik yönden destek verilecek. Ayrıca merkezimizde görevini sürdüren personellerimizin, gerçekleştirecekleri projeler ve eğitimlerle Nilüfer’de yaşayan vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığını arttıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bursa Türkiye’ye rol model oluyor”

Sağlık Bakanlığı’nın geleceğin vizyon projelerinden biri olarak değerlendirdiği sağlıklı hayat merkezleri konusunda Bursa’nın, ülke geneline rol model olduğunu dile getiren Dr. Akan, “Sağlıklı hayat merkezlerinde obezite ve diyabet gibi çağımızın önemli sağlık problemlerine çözüm bulunurken ayrıca toplumuzu tehdit eden teknoloji, uyuşturucu bağımlılığı gibi konularda da Türkiye’ye örnek teşkil eden özgün projelere imza atılıyor. Bu bakımdan merkezlerimizin toplum sağlığının korunmasında önemli rol üstlendiğini görüyoruz. İlimizde halihazırda 8 sağlıklı hayat merkezimiz var. Kısa süre içerisinde Karacabey Sağlıklı Hayat Merkezimiz hizmete girecek. Merkezlerimizin sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.