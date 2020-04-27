Nilüfer’de ihtiyaç sahipleri için “Dayanışma Marketi”

27 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Nilüfer Kent Konseyi, Mahalle Komiteleri iş birliğiyle koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde zorda kalan vatandaşlar için örnek bir dayanışma projesini hayata geçirdi. Bu süreçte maddi sıkıntı yaşayan vatandaşların gıda ihtiyacına destek olmak amacıyla oluşturulan “Dayanışma Marketi”nde çeşitli gıda ve temizlik malzemeleri yer alıyor. Bugüne kadar Nilüfer’in Altınşehir, Çalı, Çamlıca, Ertuğrul, Yüzüncüyıl, Dumlupınar, Görükle ve Karaman mahalleleri olmak üzere 8 noktada açılan “Dayanışma Marketi”ne mahalle sakinleri, gönüllü olarak aldığı ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bırakıyor. Mahalle muhtarları, Mahalle Komiteleri ve Nilüferliler’in gücüyle birlikte oluşturulan “Dayanışma Marketi”nin, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem şöyle konuştu: “Burada sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Yardımsever Nilüferliler, güçleri yettiğince aldığı ürünleri buraya bırakıyor. Zor durumda olan insanlar da buraya gelerek, ihtiyacı kadar olan ürünü alıyor. Nilüfer halkının bu konudaki duyarlılığı bizi çok mutlu ediyor. Bu çalışmanın çoğalmasını diliyorum.”