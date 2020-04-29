Nilüfer’de tıbbi atıklar için önlem

29 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Nilüfer Belediyesi, küresel salgınla birlikte kullanımı artan maske ve eldivenlerin, gelişi güzel çevreye ve çöp bidonlarına atılmasıyla insan sağlığı açısından oluşacak yeni risklerin önlenmesi için, atık yönetimi uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında pandemi süresince çok sık kullanılan maske, eldiven, ıslak mendil gibi kişisel hijyen malzemelerinin atıkları, diğer evsel atıklardan ayrı toplanmaya başladı. Nilüfer Belediyesi ekipleri, ilçedeki evleri tek tek gezerek tıbbi atıkların toplanması konusunda hem vatandaşları bilgilendiriyor, hem de bu atıkları ayrı toplayacakları özel yapım 500 bin adet poşet dağıtıyor. Yapılan bilgilendirmede evlerde kullanılan maske, eldiven gibi atıklarının evsel çöplerden ayrı olarak bir poşette toplanması ve bu atıkların 72 saat kapalı bir odada veya balkonda insanların erişimine uzak bir şekilde bekletilmesi isteniyor. 72 saat geçtikten sonra bu atıkların da evsel çöplerle birlikte atılabileceği belirtiliyor.