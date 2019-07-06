NOSAB Başkanı Gülmez OSBÜK yönetiminde

06 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - 17. Olağan Genel Kurulu’nda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Erol Gülmez, OSBÜK’ün 11 Yönetim Kurulu Üyesinden birisi oldu.

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) ülke ekonomisi ve sanayisinin gelişiminde önemli rolü bulunduğunu belirten Gülmez, “OSB’ler bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye’nin planlı kalkınma hamlesine büyük katkı sağlamaya devam edecektir. Halen ülkemizde 80 şehirde 331 OSB bulunmakta ve bu bölgelerde 50 binin üzerinde fabrika faaliyette olup, 1 milyon 900 bin çalışan istihdam edilmektedir. OSB’lerin yatırım dostu üretim alanları haline gelmesi hem verimliliği yükseltecek hem de ekonomiye sağlanan fayda artacaktır” dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen NOSAB Başkanı Erol Gülmez, OSBÜK’ün 17. Olağan Genel Kurulu’nda Bursa’nın 18 OSB ve 39 delege ile temsil edildiğini belirtirken, kendisini destekleyen Bursa’daki diğer OSB Başkanları ve Genel Kurul Delegelerine de teşekkürlerini sundu.