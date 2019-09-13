NOSAB Kreş, Bursa OSB firmalarına da kapılarını açtı

13 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Geçtiğimiz dönem NOSAB fabrikalarında istihdam edilen çalışanların çocuklarını kabul eden Kreş, Bursa Organize Sanayi Bölgesi ile imzalanan ortak protokol kapsamında, bu yıl Bursa OSB firmalarına da kapılarını açtı. Kreşte öğrenci sayısı 100’ü geçerken, öğretmen kadrosuna da genç ve dinamik yeni öğretmenler katıldı.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, NOSAB Kreş’in ikinci eğitim öğretim yılında güçlendiğini belirterek “NOSAB Kreş kadromuzun dinamizmine ve çocuklarla iletişim gücüne güveniyoruz. Öğrenci sayımız geçtiğimiz yıla nazaran 3 kat arttı. Velilerimizin gösterdiği ilgiye teşekkür ediyorum. Bu yıl da başarılı bir eğitim öğretim yılı geçireceğimizi umuyorum” dedi.

Okul öncesi eğitimin önemine değinen Bölge Müdürü Mehmet Koçer, eğitimin öğretmen-veli işbirliğiyle başarıya ulaşacak bir süreç olduğuna vurgu yaptı ve “Nitelikli bir kadroyla yola çıktık. Öğretmenlerimizin hem akademik yönleri hem iletişim yetenekleri hem de eğitsel becerileri güçlü. Velilerimizle birlikte yeni dönemi çocuklarımız için en doğru biçimde tamamlayacağımıza inanıyorum. Hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

NOSAB Kreş Akademi, yeni dönemde müfredatına yeni dersler de ekleyerek eğitim kapsamını geliştirdi. Kreş Müdürü Merve Özparlak Sayaca, “Öğrencileri çok yönlü bir eğitim programına alarak hem öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine hem de sanat ve beceri alanlarında farkındalık kazanmasına yardımcı oluyoruz. NOSAB Kreş’te amacımız çocukların eğlenerek öğrenmesi” diyerek, NOSAB Kreş’in eğitim politikasının “eğlenerek öğrenme” olduğunu vurguladı. Kreş, “eğlenerek öğrenme” sürecine uygun eğitim ortamı sağlamak için müfredatına farklı dersler ekledi.