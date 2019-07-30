NOSAB yönetimi OSB’lerin taleplerini ilgili makamlara iletti

30 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - OSBÜK Yönetim Kurulu, Bakan Dönmez’e OSB’lerin taleplerini içeren bir rapor sundu. İlgili raporda, organize sanayi bölgelerini son dönemlerde zor durumda bırakan elektrik zamlarının ve enerji fiyatlarındaki hızlı artışın sanayide rekabet gücünü zayıflattığı dile getirildi.

Görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Gülmez, “Son Kaynak Tedarik Tarifesi içerisindeki Piyasa Takas Fiyatı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) uygulamasından dolayı elektrik faturaları her ay değişkenlik gösteriyor, sanayici bir sonraki ayın faturasını öngöremiyor” diyerek, YEKDEM’in sanayiciye fatura edilmemesi gerekliliğinin altını çizdi.

Erol Gülmez “Piyasa Takas Fiyatı” uygulamasının da manipüle edilebileceği görüşünü paylaşarak, “Elektrik fiyatlarının belirlenmesinde tedarikçi firmaların hâkimiyeti var gibi görünüyor. Sanayicinin bu konuda söz hakkı yok. Bu konunun denetim altında tutulmasını talep ettik” dedi.

OSB’lerden gelen taleplerin ilgili makamlara iletildiğini kaydeden Gülmez, elektrikteki fiyat artışlarının yönetilebilmesi için aylık maliyet artışlarının sanayiciye zamanında yansıtılmasının daha doğru olduğunu belirtti. Gülmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çeşitli sebeplerden dolayı faturaya yansıtılmayıp beklemeye alınan artışlar, birkaç ay sonra önemli miktarlar olarak yansıyor. Bu durum sanayici açısından, yönetilebilir olmaktan çıkıyor.”