NOSAB’da inovasyon konuşuldu
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ile Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (NİLSİAD) birlikte düzenledikleri seminerler İnovasyon Uzmanı Salih Keskin’in ‘İnovasyon ama nasıl?’ konulu sunumuyla devam etti.
BURSA (DÜNYA) - NOSAB İdari Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez ve çok sayıda bölge sanayicisi katıldı.
Seminerde bir selamlama konuşması yapan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, son yıllarda inovasyonun tüm sanayicilerin gündeminde olduğunu belirterek, Salih Keskin’in sunumunun katılımcılar için faydalı olmasını diledi.
‘İnovasyon ama nasıl?’ konulu sunumuyla NOSAB’lı sanayicilere doğru inovasyon çalışmalarını Türkiye’den ve dünyadan örneklerle anlatan İnovasyon Uzmanı Salih Keskin, “İnovasyon, yeni fikrin değere dönüşmesidir. Yazılım, tarım, genetik, tasarım ve hatta sosyal konular da dahil olmak üzere, katma değer sağlamak amacıyla, çok farklı alanlarda inovasyon yapılabilir” dedi. Salih Keskin’in NOSAB’lı iş insanlarının sorularını da yanıtladığı seminer, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.