NOSAB’da inovasyon konuşuldu

18 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - NOSAB İdari Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gülmez ve çok sayıda bölge sanayicisi katıldı.

Seminerde bir selamlama konuşması yapan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, son yıllarda inovasyonun tüm sanayicilerin gündeminde olduğunu belirterek, Salih Keskin’in sunumunun katılımcılar için faydalı olmasını diledi.

‘İnovasyon ama nasıl?’ konulu sunumuyla NOSAB’lı sanayicilere doğru inovasyon çalışmalarını Türkiye’den ve dünyadan örneklerle anlatan İnovasyon Uzmanı Salih Keskin, “İnovasyon, yeni fikrin değere dönüşmesidir. Yazılım, tarım, genetik, tasarım ve hatta sosyal konular da dahil olmak üzere, katma değer sağlamak amacıyla, çok farklı alanlarda inovasyon yapılabilir” dedi. Salih Keskin’in NOSAB’lı iş insanlarının sorularını da yanıtladığı seminer, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.