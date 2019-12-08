NOSAB’ın ‘en’leri ödüllendirildi

08 Aralık 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - NOSAB’ın 18’nci kuruluş yıldönümü etkinliği, Podyum Davet’te gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “NOSAB birkaç sanayicinin kurduğu hayaller sonunda bugünlere geldi. Bölgemiz ve firmalarımız ülkemiz ekonomisi için çok önemli katkı sağlıyor. Bununla birlikte artık sosyal sorumluluk projelerine, bölgemiz firmalarında çalışanların eğitimlerine daha çok önem veriyoruz. NOSAB hem sanayicinin hem de içinde yaşadığı toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlı. Bizim istediğimiz tüm sanayicilerin ve is insanlarının bu duyarlılığı göstermesidir” dedi.

NOSAB Müteşebbis Heyet ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ise, NOSAB’da birçok alanda üretim yapıldığına dikkati çekerek, “Bu akşam aynı zamanda NİLSİAD’ın da 21’nci kuruluş yıldönümü. Dernek kurulduktan 3 sene sonra OSB’miz kuruldu. Bizim, bugünlere getirdiğimiz bayrağı bizden sonra arkadaşlar alacaklar ve daha yukarıya taşıyacaklardır” şeklinde konuştu.

En’ler ödüllendirildi

Törende bölge firmaları, “ciro, ihracat, istihdam ve kadın istihdamı” olmak üzere 4 başlıkta ödüllendirildi. Borçelik; en yüksek ciro, en yüksek ihracat yapan firma ve en yüksek istihdam sağlayan firma ödüllerini alırken, en yüksek kadın istihdamı sağlayan firma ödülüne ise Öztaner Gıda layık görüldü. Törenin sonunda NOSAB ve NİLSİAD’da görev yapmış başkanlara ve önceki dönem yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.