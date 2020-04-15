NOSAB’lı sanayiciler taleplerini Başkan Aktaş’a iletti

15 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Sosyal hayatla birlikte, iş dünyasını da derinden etkileyen koronavirüs, sanayicilerin de bir numaralı gündemi oldu. Bu süreçte üretimlerini devam ettirmenin yanı sıra çalışanlarını da korumak adına adımlar atan sanayiciler, salgın dönemini daha az hasarla atlatmak adına taleplerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ilettiler.

Türkiye’de üretimin durmaması adına hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından, üretim yapan firmalardaki çalışanların muaf tutulması gerektiğini ifade eden NOSAB Başkanı Erol Gülmez, “Çalışanlarımız hafta içi birlikte çalışıp, aynı servisleri kullanıyorlar. Hafta sonu da bu şekilde devam etmesinin sağlık açısından zararlı olduğunu düşünmüyorum. Fabrikalarımızda gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Tüm çalışanlarımızın ateşlerini ölçüyor ve maskelerini temin etmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

“Geleceği fırsata çevirebiliriz”

Konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi olarak salgın dönemini en az hasarla atlatmak adına hayata geçirilen uygulamalardan da bahseden Başkan Aktaş, “Bütün insanlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde herkes temkinli olmalı ve hijyen kurallarına dikkat etmeli. Salgınla etkin bir mücadele yaparken vatandaşlarımızın da yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik gıda, erzak ve hijyen kolisi dağıtımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İzolasyonu sağlayıp, halkımızın evde kalması adına 65 yaş üstü ve evde bakımı gereken vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 20 yaş altına yönelik online platformlarda etkinlikler, tiyatrolar ve bilgi yarışmaları düzenliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından NOSAB Yönetim Kurulu Üyeleri bölgedeki son durumu ve firmalarının faaliyetlerini Başkan Aktaş’la paylaştı.