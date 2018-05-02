NRC Çevre Koruma, ofis sayısını artırmak istiyor

02 Mayıs 2018

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Çevresel, endüstriyel ve acil müdahale konularında 1992 yılında Amerika'da kurulan NRC Çevre Koruma, altı yıldır Türkiye'nin farklı illerinde çevre koruma atık yönetimi ve arıtma hizmetleri alanında faaliyet yürütüyor. Firma, bunun yanı sıra petrol döküntüsü, tehlikeli maddelere ve yangına müdahale, çevresel ve endüstriyel hizmetler, danışmanlık, eğitim ve ürün satışı gibi konularda da çalışmalar yapıyor. Amerika, Avrupa, Afrika, Orta Asya, Ortadoğu ve Uzakdoğu'da bulunan ofisleri ile 20 ülkeye hizmet veren firma, orta vadede pazar ağını genişleterek, ofis sayısını artırmayı planlıyor.

Kayseri OSB'de, 2012 yılından bu yana faaliyette olan NRC Çevre Koruma, 2 bin 800 metrekaresi kapalı olmak üzere 6 bin 600 metrekarelik toplam alan üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Firma olarak, yüksek operasyon kalitesi ve güvenlik standartları çerçevesinde hizmet verdiklerini belirten NRC Çevre Koruma Atık Yönetimi ve Arıtma Hizmetleri Türkiye Müdür Yardımcısı Bülent Yalçındağ, 15'i Kayseri'de olmak üzere Türkiye genelinde 75 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Eğitim ve tatbikat alanlarında çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yalçındağ, "Bunun yanı sıra hazırda bekleme ve müdahale hizmeti, eskort hizmeti ve petrol döküntüsüne hazırlıklı olma ve müdahale hizmeti kapsamındaki akreditasyonları da sağlıyoruz. Firmamız, uluslararası kalite yönetim sertifikalarına sahip. Öte yandan MCA ve Nautical Institute tarafından akredite olduğumuz için eğitimleri de bu standartlarda veriyoruz" dedi.

"Kısmi teşviklerle sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilir"

Küresel ölçekte endüstriyel çevre temizlik ve koruma hizmet ağını geliştirmeyi planladıklarını dile getiren Bülent Yalçındağ, "Bu yıl içinde ülkemizdeki ve küresel gelişmelere bağlı olarak özellikle petrol elleçleyen tesislerde, petrol boru hatlarındaki hizmet ağını globalde kurulacak hizmet noktaları ile geliştirmeyi hedefliyoruz. Atıkların değerlendirilmesi ve atığın yerinde minimize edilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bülent Yalçındağ, "Atık yönetimi, ülkemizde ne yazık ki şu an pahalı bir işletme gideri. Atık ve geri dönüşüm tesislerinin az olmasından dolayı bertaraf ve geri dönüşüm hizmeti de çok pahalı. Henüz kurumsal kimliğe sahip olmayan işletmeler, bu maliyetlerden kurtulmak için atıklarını zaman zaman kayıt dışı bertaraf yöntemlerine başvuruyor" açıklamasında bulundu. Kısmi teşviklerle atık yönetiminin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulabileceğine dikkat çeken Yalçındağ, "Orta ve büyük işletmelerin birleşerek, ara depolama alanları kurması teşvik edilebilir. Ülkemizde yakın zamanda çıkarılan çevre ve atık mevzuatları ile birlikte işletmelerin atık konusunda bilinçlenmesi ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda büyük aşama kaydettiğimizi düşünüyorum" görüşlerini kaydetti.