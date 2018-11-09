“Ödemeleri yapılmış yapı kayıt belgelerinin çoğu hatalı”

09 Kasım 2018

BURSA - İmar barışı için başvuru süresinin 31 Aralık’a kadar uzatıldığını hatırlatan HKMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Faruk Çolak, ülke genelinde 8 milyonun, Bursa ili genelinde de 300 binin üzerinde müracaat yapıldığını ifade etti. Bursa’da yapılan bu müracaatlarda 36 bin civarında Yapı Kayıt Belgesi alınmış olduğunu belirten Çolak, bunlardan yüzde 5’inin de Tapu ve Kadastro’ya intikal ettiğini söyledi.

Çolak, “Yapı Kayıt Belgelerinin hatalı bilgiler içermesi, ‘belgenin iptal edilmesi’, ‘yatırılan paraların iade edilmemesi’ ve beyanda bulunan vatandaşlarımızın ilgili tebliğde yer alan ‘5237 sayılı TCK’nın 206’ncı maddesi uyarınca suç işlemesi’ gibi olumsuzlukların yaşanacağı açıktır” dedi. Ödemeleri dahi yapılmış olan Yapı Kayıt Belgelerinde hata gözlemlendiklerinin altını çizen Ali Faruk Çolak, “İmar Barışının başlangıcından bu güne kadar, meslektaşlarımızın gerek sahada ölçümü esnasında gerekse ofislerinde yaptıkları çalışmalardan bize aktarılan bilgilere göre müracaat edilen bir kısmının ödemeleri dahi yapılmış olan birçok Yapı Kayıt Belgesinin hatalı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Tamamıyla vatandaşımızın beyanı ile gerçekleştirilen İmar Barışı sürecinde HKMO Bursa Şubesi olarak sorumluluk anlayışımızla uyarılarımızı yapmayı önemsiyoruz” diye konuştu.