Ödemiş OSB, yatırımcı bekliyor

23 Temmuz 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Süt ve hayvancılıkla anılan bölgeyi adeta Hollanda yapma parolası ile yola çıkan Ödemiş OSB’de yatırım zamanı geldi. Bölgeye yatırım için; süt ve süt ürünlerinin yanı sıra çeşitli makine imalat, çiçek, tohum, plastik, kauçuk, demir çelik alanında faaliyet gösteren firmaların beklediği dile getirildi.

Kurulacak yeni fabrikalarla ilçede var olan işsizlik sorunu önemli ölçüde çözecek olan bölgede üretilecek katma değeri yüksek ürünler ilçe ve kent ekonomisine katkı sağlayacak. Pandemi nedeniyle proje teslim tarihinin yıl sonuna ötelendiği OSB’de bir firma üretime geçerken, ikisi temel atma aşamasına geldi. İki firmanın ise önümüzdeki günlerde projelerini teslim ederek, temel atma aşamasına geleceği bildirildi.

“Yatırımların bir an önce yapılmasını önemsiyoruz”

Bölgenin tarım ve tarıma dayalı sanayinin gözdesi bir noktada olduğunu kaydeden Ödemiş Belediye Başkanı ve Ödemiş OSB Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Eriş, “Ödemiş OSB yönetimi olarak bir an önce yatırımcı kuruluşlarının yatırımlarını yapması bizim için çok önemli. Belediye olarak dere ıslah çalışmaları başta olmak üzere altyapı ile ilgili sıkıntıları giderme noktasında devredeyiz. Şu an için 3 boş parselimiz mevcut. Bekleyen talepler içinden yapılacak değerlendirmelerle bunlarında bir an önce dolacağına ve yatırımların hızlanacağına inanıyoruz. Ödemiş OSB, cazibe merkezi olacak” diye konuştu.

1500 kişi istihdam edilecek

Temeli 1994’te atılan Ödemiş OSB, 53 hektar alan üzerinde kuruldu ve 45 parsele sahip. Bölgede yatırım için sırada bekleyen firmalar arasında süt ve süt ürünlerinin yanı sıra çeşitli makine imalat, çiçek, tohum, plastik, kauçuk, demir çelikçiler yer alıyor. Bölge tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde yaklaşık bin 500 kişilik istihdam ve yıllık 1 milyar liralık üretim hacmine sahip olacak.