“Öğrenci kenti Eskişehir uzaktan eğitimle büyük darbe alacak”

07 Eylül 2020

ESKİŞEHİR-DÜNYA

Pandemi nedeniyle Eskişehir’deki üç üniversitenin online eğitim kararı almasının ardından ETO’dan uyarı geldi. Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, COVID-19 salgını nedeniyle kentte bulunan üç üniversitenin sonbahar döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim verecek olmasının, şehir ekonomisini ve özellikle hizmet sektörünü olumsuz etkileyeceğini dile getirdi. Kararın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Güler, Eskişehir’de yüzde 54’lük oran ile şehir ekonomisinin ağırlık merkezini ticaret ve hizmet sektörünün oluşturduğunu söyledi.

Alınan kararın Eskişehir ticareti için telafisi olmayan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Güler, şunları dile getirdi: “Hizmet sektörü COVID-19 salgını sebebiyle yılın ilk yarısında zor günler yaşadı. Üniversitelerimizin erken kapanması sebebiyle özel yurtlar, apartlar, kuaförler, kafeler ve lokantalar kısacası hizmet sektöründeki firmalar gelir kaybı ve mağduriyetler yaşadı. Üniversitelerimizin yeni dönemde de uzaktan eğitim kararı alması nedeniyle tüccarımızın ve esnafımızın kayıpları artacak. Ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerine yönelik hizmet veren iş yerlerinin kapanma noktasına gelmemesi, faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeni destekler sağlanması gerekiyor.”

“Bir öğrenci ayda 2 bin lira harcıyor”

Güler, üniversitelerin uzaktan eğitim vermeleri sebebiyle salgın sonrasında işletmelerini güçlükle ayakta tutan firmaları daha da zor günler beklediğini belirtti. Güler, “Şehir ekonomisinin çarklarından olan hizmet sektörümüzdeki firmaların faaliyetlerini sürdürebilmelerinde üniversitelerimizin varlığı büyük önem taşıyor. Çünkü şehrimizde öğrenim gören her bir üniversite öğrencisinin 2 bin lira harcama yaptığını düşündüğümüzde ayda en az 140 milyon liralık bir hacim ortaya çıkıyor. Böylesi yüksek katma değer kaybı şehir ekonomisinin yarısından fazlasını hayati bir şekilde tehdit ediyor. Alınan kararın gözden geçirilmesi noktasında valimizle ve üç rektörümüzle görüşmeler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.