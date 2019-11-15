Öğrenciler dev çevreci tesis Megaton’u yerinde inceleme fırsatı buldu

15 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) tarafından başlatılan ve mühendis adaylarının sektörel tecrübesini artırmayı hedefleyen Mühendishane Eğitim Programı’nda yer alan öğrenciler, Simge Group bünyesindeki E-MAK Makine firmasını ziyaret etti. E-MAK’ın geliştirilen makinelerin denendiği ve bir anlamda Ar-Ge üssü olarak kullanılan Başköy’deki tesislerini ziyaret eden öğrenciler, burada yüzde 100 Türk mühendisliği ile geliştirerek pazara sunulan 1000 ton ağırlığındaki çevreci agrega fabrikası ‘Megaton’u yakından inceleme fırsatı buldu. MSMB Bursa İl Temsilcisi Mehmet Yaşar ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Akyıldız’ın da hazır bulunduğu ziyarette E-MAK Fabrika Müdürü Makina Mühendisi Osman Erdi ile tesisi gezen öğrenciler ardından Genel Müdür Eyüp Kahveci ile Makine İkmal Koordinatörü Ahmet Didim’den de bilgiler aldı.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Halil İbrahim Akyıldız, “Amacımız farklı branşlardaki mühendisler arasında bir etkileşim oluşturarak yeni jenerasyonlara aktarabilmek. Merkezi İstanbul’da bulunan birliğimizin farklı illerde de temsilcilikleri var. Özellikle mühendislik alanında nitelikli eleman ihtiyacını gidermeye yönelik motivasyon çalışmalarında bulunuyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz Mühendishane Eğitim Programı öğrencileriyle E-MAK’a bir ziyaret gerçekleştirdik” dedi.

Mühendishane Eğitim programını da anlatan Akyıldız, “Proje kapsamında 20 ilde faaliyetlerimiz devam ediyor. Amacımız mühendislik öğrencilerine aldıkları eğitimin haricinde sektörle ilgili bilgiler vermek ve eğitimler hazırlamak. 4 yıl boyuna öğrencilerimizin proje çalışmalarına katılmasını sağlıyoruz. Kişisel eğitimler, iletişim eğitimleri, kreatif analitik düşünme eğitimleri, mühendislik felsefesine ve etiğine yönelik eğitimler veriyoruz. Bunun yanı sıra sanayide uzun yıllar çalışan tecrübeli mühendislerle bir araya gelip tecrübe paylaşımı toplantıları yapıyoruz. Bu ziyaretimizi de “Yerli üret, yerli tüket” projemiz kapsamında gerçekleştirdik.” Halil İbrahim Akyıldız, İstanbul ve Ankara’da devam eden Mimarhane projesini de yakın zamanda Bursa’da da faaliyete geçirmeyi planladıklarını duyurdu.