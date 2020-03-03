Öğrenciler kendi giyecekleri giysileri kendileri tasarlayacak

03 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Seminer Salonu'ndaki Mesleki Eğitim Okul Kıyafeti Tasarım Yarışması Bilgilendirme Toplantısında, yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Bilgilendirme toplantısına, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim, BTSO Genel Sekreter Vekili Okay Civelek, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Türkan Caner, yarışmaya katılacak okulların müdür ve öğretmenleri katıldı.

“Geleceğim Mesleğim, Tasarım Benim” yarışması Bursa, Eskişehir ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde yürütülürken Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje koordinatörlüğünü üstlendi. Tasarım yarışmasıyla, başta meslek liselerine olan talebin artırılması, öğrencilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri, kişiliklerini yansıtabilecek, güncel trendlerle uyumlu ve özgün, bununla birlikte kurumsal bir kimliğin içerisinde ait olma duygusunu aşılayan bir giyim tarzı oluşturulması amaçlanıyor. BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Öncelikli olarak elbette gençlerimizin, öğrencilerimizin fikirlerini alacağız bu süreçte. Yaptıkları tasarımları değerlendireceğiz. Aynı zamanda da ödüllendireceğiz” dedi.

Son başvuru tarihinin 18 Mart Cuma günü olarak belirlendiği yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını şahsen ya da posta yoluyla Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapabilecekler.