Öğrencilere İTSO’nun dış ticaretteki rolü anlatıldı

22 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü’nde ön lisans öğrenimi gören öğrenciler, İnegöl MYO Dış Ticaret Bölümü Başkanı Mehmet Sinay’ın koordinasyonunda ve İnegöl MYO Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi Nazire Şirin’in eşliğinde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek düzenlenen söyleşiye katıldılar. İnegöl MYO’dan gelen ziyaretçileri İnegöl Ticaret ve Sanayi (İTSO) Genel Sekreteri Mustafa Şentürk karşıladı. Söyleşide, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın ekonomideki rolü, tacir ve sanayicilere sunduğu dış ticaret hizmet yelpazesi hakkında detaylı bilgiler aktarılarak tecrübe paylaşımı yapıldı.

“İnegöl’ün ekonomik kalkınmasında her zaman kilit bir rol üstlendik”

İTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide İTSO’nun kuruluş amacı, ilçe ekonomisindeki rolü, ihracat hacmini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar ve projeler ile üyelerine dış ticaret alanında sunduğu hizmet yelpazesi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. İTSO’nun uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ihracata konu malların serbest dolaşıma uygunluğunu, menşeini ve ticari belgelerinin doğruluğunu kontrol ve onaylamanın Odanın dış ticaret konusundaki görevlerinden sadece birisi olduğuna değinen Genel Sekreter Mustafa Şentürk, “İnegöl Ticaret ve Sanayi 1890 yılında kurulmuştur ve Türkiye’nin ilk Odalarından birisidir. Biz Oda olarak İnegöl’ün ekonomik kalkınmasında her zaman kilit bir rol üstlendik. İnegöl’de mevcut 3 OSB’nin kurucuları arasındayız, MODEF fuarcılık şirketinin kurucu ortağıyız. İnegöl’de ekonomi denilince akla gelen ilk kurum İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’dır. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu gücü İnegöl’de yerleşik müteşebbisten kaynaklanmaktadır” dedi.

“İhracatımız giderek artıyor”

İnegöl’ün ihracatını artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Şentürk, “Tacir ve sanayicilere dış ticaret alanında operasyonel ve uluslararası ticaret olarak iki ana başlıkta hizmet sunuyoruz. Operasyonel kısımda ihracata konu malların belge, kontrol ve onay işlemleri yürütülürken uluslararası ticaret bağlamında ihracat performansımızın artırılması amacıyla ilgili sektör ve ürünlere yönelik hedef pazar belirlenmesi çalışmaları, hedef pazarlara yönelik yurt dışı pazarlama organizasyonları, ikili iş görüşmeleri, sektörel ticaret heyetleri, sektörel alım heyetleri, fuar organizasyonları düzenliyoruz. İhracatçılarımızın hedef pazarlarda karşılaştığı ‘ticarette teknik engeller’ olarak nitelendirdiğimiz sorunların çözümü için lobi çalışmaları yürütüyoruz. Odamızın yürütmüş olduğu çalışmaların da katkısıyla İnegöl’ün ihracatı yıllık 1 milyar doları aştı, her yıl dış ticaret fazlası veriyoruz” şeklinde konuştu.

Üyeler için hizmet çeşitliliği

İTSO Genel Sekreteri Mustafa Şentürk, Odanın dış ticaret hizmetleri ve yasa ile verilmiş görevlerinin dışında Oda bünyesinde Eximbank Temsilciliği, KOSGEB Temsilciliği, TSE Temsilciliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Temsilciliği, İŞKUR Temsilciliği, Ticaret Bakanlığı Yatırım ve İletişim Noktası aracılığı ile üyelerinin ticaretini geliştirmek adına yerinde hizmet sunulduğunu da ifade etti.

Şentürk’ten eğitimlere davet

2020 yılında odanın birçok eğitim programı düzenleyeceği bilgisini vererek tüm öğrencilerin Odanın düzenlediği eğitim programlarına her zaman davetli olduğuna vurgu yapan Şentürk, “İnegöl’de 700’e yakın ihracatçı firma faaliyet gösteriyor. İnegöl Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören siz dış ticaret öğrencileri için İnegöl’ün bu potansiyeli hem staj hem de kariyer anlamında büyük fırsatlar barındırıyor” ifadelerini kullandı.