Öğrencilerin e-atık bilinci Erasmus Projesi ile artırılacak

18 Nisan 2018

İZMİR (DÜNYA)

Öğrencilerin e-atık konusundaki bilinci Bayraklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen Erasmus Projesi ile artırılacak.

Geçen yıl Eylül ayında başlayan ve 2019’un Eylül ayında sona erecek projenin ilk toplantısı Aralık 2017’de Polonya’da, ikinci toplantısı Mart 2018’de İtalya’da gerçekleştirildi.

Türkiye yanında Polonya, İtalya, Romanya ve Portekiz’in ortaklığında yürütülen proje kapsamında Bayraklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlere e-atık konulu bir seminer verildi.

Proje kapsamında öğrenciler tarafından e-atıklar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla afiş, broşür ve el ilanları hazırlanarak daha büyük kitlelere ulaşılması hedefleniyor.

Ayrıca tüm ortak ülke okullarında Eylül 2017’den itibaren öğrencilerin aktif katılımı ile başlatılan e-atık toplama kampanyası 2019 yılı sonuna kadar devam edecek.