Olay TV, 25 yıllık yayın hayatına son verdi

01 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Türkiye’nin ilk özel yerel televizyon kanallarından Bursa Olay TV dün akşam itibariyle kapandı. Olay TV ile birlikte Olay FM de yayın hayatına son verdi. Olay Medya bünyesindeki Olay Gazetesi ise yayın hayatını sürdürüyor.

Olay TV Genel Yayın Müdürü İsmail Öztat, sosyal medya hesabından, “Bazen gitmek gerek. Nedeni niçini olmadan bir gidiş... Dönmek mi? Nasip... Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler” paylaşımını yaptı.

Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Olay Gazetesi 1987 tarihinde kuruldu. Olay FM ve Olay TV’nin de 1994 yılında açılmasıyla gazete bir medya grubuna dönüştü. Kanalın kuruluşundan iki yıl sonra da haber kanalı olan NTV kuruldu ve bu kanal sonrasında Doğuş Yayın Grubu'na satıldı. TMSF'nin 7 Mart 2008 tarihinde kanala el koymasından 2 yıl sonra Cavit Çağlar ile TMSF anlaştı ve Olay Medya Grubu tekrar Çağlar'a geçti.