Olukman Tekke Barajı’nda çalışmalar sürüyor

03 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA)- Bursa ili İnegöl ilçesine bağlı Olukman, Tekke ve Bayramşah Köylerine ait tarım arazileri sulayacak olan Olukman Tekke Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Olukman Tekke Barajı’nın tamamlanması ile 1.550 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Temelden 24,50 metre yüksekliği ile Olukman Tekke Barajı’nın 439 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın, “Olukman Tekke Barajı’nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.