05 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

ATSO Başkanı Davut Çetin 2020 Şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şubat ayı enflasyonunun, artış beklentilerinin altında kaldığını ifade eden Çetin, önümüzdeki süreçte enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesini, arz-tedarik zincirini kesintiye uğratan Corona virüs olayının ve kurlardaki artışın etkisinin sınırlı kalmasını dilediğini kaydetti.

TUİK tarafından, 2020 Şubat ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde 0,35, Yİ-ÜFE’de yüzde 0,48, yıllık enflasyonun ise tüketici fiyatlarında yüzde 12,37, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 9,26 olarak açıklandığını anımsatan Davut Çetin, şöyle devam etti.

''Şubat ayında tüketici enflasyonundaki artışın beklentilerin oldukça altında kaldığını görüyoruz. Giyim sektöründeki indirimler, sigara ve alkollü içki fiyatlarında ve akaryakıt fiyatındaki düşüş bu sonuçta etkili olmuştur.

Tüketici fiyatı verilerinde ilaç-sağlık grubunda fiyat artışlarının devam ettiği, ev eşyaları ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatlarda az da olsa gerileme olduğu görülmektedir. Şubat ayında sebze-meyve fiyatlarında mevsimlik artış devam etmiş, ancak domates, kuru soğan, şeker fiyatlarında düşüş ve süt ürünleri gibi gruplardaki yatay seyir, gıda enflasyonunu sınırlamıştır.''

-Olumlu eğilim henüz çekirdek enflasyona yansımadı

Manşet ve aylık enflasyondaki olumlu eğilimin henüz önümüzdeki dönemlere ait sinyaller barındıran çekirdek enflasyon göstergelerine yansımamasını dikkat çekici bulan ATSO Başkanı Çetin, ''Enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı olmasını, piyasada durgunluk anlamına gelmemesini, son günlerde yaşadığımız kur hareketlerinin ekonomiyi olumsuz etkilememesini diliyoruz'' dedi.

Yİ-ÜFE’de artış eğilimi

Şubat ayı enflasyonunda Yİ-ÜFE’deki durumun daha önemli olduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti.

''Tütün, enerji, ağaç ürünleri dışındaki ilaç, demir-çelik, metal, elektronik, otomotiv gibi gruplarda enflasyon eğiliminin artmakta olduğu anlaşılmaktadır. Dünyada hızla yayılan ve Çin’de arz-tedarik zincirini kesintiye uğratan Corona virüs olayının girdi temininde sıkıntılara yol açarak maliyetleri yükseltmesi ihtimaline daha önce dikkat çekmiştim. Bu sorunun dünya ve ülkemiz ekonomisini çok etkilemeden sona ermesini diliyoruz.''