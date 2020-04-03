“Önce sağlığımız”

03 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Türkay, Mart 2020 enflasyonunun aylık yüzde 0.57, yıllık ise 11.86 çıkmasının şimdilik belirleyici rakamlar olmadığını, karantina sürecinin ardından, yeni normal sürece girildiğinde, enflasyonun yönünün ne olacağının merak edildiğini söyledi.

Türkay, şöyle devam etti:

“Ürün ve hizmet arzını, salgın sonrasında gerekli noktaya çıkaramazsak, enflasyon mücadelemiz yara alır. Burada en önemli nokta şüphesiz ki gıda üretiminin yeteri kadar yapılabilmesi. Bu noktaya özel önem verilmeli. Başta KDV indirimleri olmak üzere, vergisel ve mali destekler sunarak sektörün üretimini kolaylaştırmalıyız. Ayrıca tarım, turizm ve hizmet sektörlerinin işlerini rahatça yapmasını sağlayacak düzenlemelerle, hızlı canlamayı da başarabiliriz.”

Sağlık sektöründe birkaç aydır normalin üzerinde artan enflasyona da dikkat çeken Türkay, “Bu durum bir fırsatçılık mı, yoksa maliyet artışının sonucu mu, araştırmak gerekli” diye konuştu. Türkay, “Her şeye rağmen önceliğimiz elbetteki sağlığımız. Önce bunu düşünmeliyiz. Enflasyona da ekonomik sorunlara da, elbette çözüm bulacak kapasitemiz var. O nedenle sorun çözülene kadar evde kalmaya devam etmeliyiz. Evde kalın sağlıkla kalın” dedi.