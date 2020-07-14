Onikişubat Belediyesi, Alman şehirlerini EXPO’ya davet etti

14 Temmuz 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacak vizyon projesi EXPO 2023 için tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Alman Türk Kardeş Şehirler Konferansı’na telekonferans yöntemiyle katılarak bir davet gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş ile şehrimiz, dünyaya büyük bir tanıtım ve reklam yapma imkanı yakalayacak. Olimpiyat niteliği taşıyan bu dev organizasyonun başarısı, tüm hemşehrilerimizin bu organizasyonu sahiplenmesiyle gerçekleşecek. Gerek kamu, gerek özel sektör ve vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. EXPO 2023 Onikişubat, hepimizin yüzakı niteliğinde ve şehrimize birçok alanda büyük ivme kazandıracak bir fuar” diye konuştu.

Şimdiye kadar EXPO 2023 Onikişubat Kahramanmaraş’a katılacağının garantisini veren birçok ülke ve firmanın olduğu bilgisini veren Mahçiçek, şöyle devam etti: “Katılım sağlamasını istediğimiz ülkelerle de irtibata geçerek, davet ediyoruz. En son Alman Türk Kardeş Şehirler Konferansı Kapanış Etkinliği’ne telekonferans yöntemiyle bağlanarak, kardeş Alman şehir talebimizi ilettik ve tüm Alman şehirlerini EXPO 2023’te şehrimize davet ettik. Konferans yöneticisi Hilmar von Lojewski davetimiz ve talebimizle ilgili temasa geçeceklerini belirtti.”