“Önümüzdeki dönemde daha fazla hastayı Bursa’ya getireceğiz"

13 Aralık 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Acıbadem Sağlık Grubu’nın 4 ülkede 21 hastanede 14 tıp merkezinde, büyük bir sağlık turizmi altyapısıyla hizmet verdiğini belirten Acıbadem Sağlık Grubu Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz, “Bulgaristan ve Makedonya’nın en büyük sağlık sunucuları arasındayız. İki yıl önce de Amsterdam’da açtığımız hastane sunduğumuz sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği sıralamada 400 hastane arasında ilk 10 arasına girdi. Büyümeye devam ediyoruz. Bölge ülkelerden de ülkemize sağlık turizmi başladı. Son 3 yıldır sağlık hizmet ihracatında Türkiye şampiyonuyuz” dedi.

18 farklı ülkede 28 farklı şehirde Acıbadem Health Point ofisleriyle Türkiye’ye özellikle komplike vakalarda hasta getirdiklerini kaydeden Topuz, sağlık turizmi kapsamında hastanın ülkesinden çıkışından ülkesine dönüşüne kadar kaliteli hizmet odaklı bir ekosistem oluşturduklarına işaret etti. Rasim Topuz, yaklaşık 300 kişilik 30 farklı ülkeden sağlık turizmiyle uğraşan 100’ün üzerinde tercümanla hizmet verdiklerini anlatarak, Bursa’nın da sağlık turizminde gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerine değindi. Topuz, “Birkaç hafta önce Bursa’da otel ve firma sahipleriyle bir araya geldik. Bursa’nın sağlık turizminde önemli bir merkez olduğunu, İstanbul’dan Bursa’ya yabancı hastaları getirmek istediğimizden bahsettik. Bursa’da ağırlıklı olarak turizm için gelen hastalar tedavi ediliyor ama Bursa konumu ve sunduğu imkanlar itibariyle aslında önemli bir sağlık destinasyonu. Biz de Acıbadem olarak önümüzdeki dönemde daha fazla hastayı Bursa’ya getirmenin arayışında olacağız. Fildişi Sahilleri’nden olsun, Özbekistan’dan olsun bazı hastalarımızı Bursa’ya getirmeye başladık. Sadece hastanemize gelmiyorlar. Onların yanındakiler Bursa’nın tüm güzelliklerinden yararlanıyorlar. O anlamda Bursa ekonomisine bir katkı da sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Acıbadem Bursa Hastanesi Kurucu Direktörü Ali Fuat Güven, Bursa Hastanesi Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener, Beslenme ve Diyet Uzmanı Petek Arı Turacı da sağlıklı yaşamla ilgili bilgiler verdi.