Onur Market 2019’u planladı

25 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – Türkiye’nin perakende sektöründe önemli markalarından Onur Market, 2018 yılı değerlendirme ve 2019 planlama toplantısını Bursa’da gerçekleştirdi. Bursa Hilton Otel’de gün boyu süren toplantıya, Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, Yönetim Kurulu Üyeleri Kemal Özen ve Erdal Tüfekçi’nin yanı sıra çeşitli kademelerde görev yapan üst düzey yöneticiler ve Bursa Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan mağaza müdürleri katıldı.

Toplantıda, Onur Market’in 2019’a hazır olduğu belirtilirken, yeni yılın getireceği tehdit ve fırsatlar da değerlendirildi. Toplantının kapanış konuşmasını yapan Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, “2019 yılı, politika stratejilerimizin etkili bir şekilde yönetileceği bir yıl olacak. Müşterilerdeki davranış değişikliklerine göre planlama yapıp güven ve samimiyet içerisinde en iyisi olmaya devam edeceğiz. Verimli, hızlı ve müşteri odaklı olmak kaydıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda bizleri tercih eden Bursalılara özel olarak çok teşekkür ediyorum” dedi.