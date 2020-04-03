ORAN ve AHİKA Covid-19 ile mücadeleye destek verecek

03 Nisan 2020

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ-NEVŞEHİR



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Covid-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacı ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından bölge illerine toplamda 15 milyon lira destek verilecek.



Verilecek destekten faydalanacak projelerde öncelikli olarak, virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik özellikler aranacak. Projelere ORAN Kalkınma Ajansı 5 milyon lira, Ahiler Kalkınma Ajansı ise 10 milyon lira destek verecek. ORAN, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için asgari 100 bin, azami 750 bin TL, kar amacı güden kuruluşlar içinse asgari 50 bin TL, azami 500 bin TL destek olacak. AHİKA’nın destekleyeceği projelerde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için destek oranı projenin toplam maliyetinin yüzde 25’inden az, yüzde yüzünden ise fazla olamayacak. Kar amacı güden işletmeler için ise destek oranı, projenin toplam maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 80’inden fazla olamayacak. Destekte faydalanmak isteyen projelerin en geç 30 Nisan’a kadar başvurularını yapmış olmaları gerekiyor. Ajans’a yapılacak proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak.