Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Çikolata Park’ı faaliyete geçti

01 Temmuz 2020

Osman ŞİŞKO-ORDU

Ordu’nun turizmine ve ekonomisine katkı sunmak amacıyla Gülyalı ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çikolata Park’ta, çikolata üretimi ve satışı başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Çikolata Park’ta hedefimiz dünyanın en iyi fındığıyla, en güzel çikolataları üretmek. Çikolatalarımızı Kybele markası adı altında üretiyoruz. Fındık gelirimiz 2,5 milyar dolar. Bununla birlikte fındığı çikolatada kullandığımızda 8 milyar dolar kazanç elde edilebilir. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak Çikolata Park’ta kurduğumuz Çikolata Atölyesi’nde üretim yapıp, Çikolata Kafe’de de satışını gerçekleştiriyoruz. Ordulu kadınların maharetleriyle yapılan çikolatalarımızla Türkiye’de yeni bir hareket başlatıyoruz” dedi.