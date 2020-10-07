Ordu kivisinde yüksek rekolte beklentisi

07 Ekim 2020

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sezon kivide 8 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi.

Uzunlar, Altınordu ilçesi Sağırlı Mahallesi'ndeki kivi bahçesinde gazetecilere, kivide hasat zamanına bir aydan az süre kaldığını anımsattı. Üreticilerin son hazırlıklarını yaparak hasat zamanını beklediklerini belirten Uzunlar, bu sezon rekoltede artış beklediklerini dile getirdi.

Uzunlar, özellikle kalite bakımından bu sene kivinin oldukça iyi olduğuna işaret ederek, "Geçen sezon Ordu'da 7 bin 100 ton kivi hasat edilmişti. Bu sezon ise 8 bin ton civarında rekolte bekliyoruz." dedi. Kivi fiyatlarının da yüksek olacağını tahmin ettiklerini kaydeden Uzunlar, üreticinin 5-6 lira gibi çok iyi fiyattan ürünlerini satacağını ifade etti.

"Kivi, Ordu ekonomisine önemli katkı sunuyor"

Uzunlar, kivinin Ordu ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Kivi hasadı sonrası kentin ekonomisine yaklaşık 300 milyon lira bir para girmiş oluyor. Bu para da başta esnaf olmak üzere herkese fayda sağlıyor. Özellikle fındığın ardından kivi hasadının başlamasıyla birçok üretici ekstra para kazanmış oluyor."

Ordu kivisinin, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini anımsatan Uzunlar, böylesine önemli bir ürünün marka değerine zarar verilmemesi için üreticilerden erken hasattan kaçınmalarını istedi. Uzunlar, bazı üreticilerin kivi üretiminde farklı ilaçlar kullandığı yönünde ihbarlar aldıklarını belirterek, "Tavsiye edilemeyen ilaçların üretimde kullanılması durumunda meyvenin raf ve depo ömrü daha az oluyor. Üreticilerimiz bu konuya da hassasiyetle yaklaşırsa memnun oluruz." diye konuştu.

Kaynak: AA