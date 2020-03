Ordu'da çiftçilere korunga ve yonca tohumu dağıtıldı

19 Mart 2020

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında düzenlenen “Yem Bitkileri Üretimi Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında Mesudiye ve Akkuş ilçelerindeki hayvan yetiştiricilerine 30 bin kg korunga ve 6 bin 750 kg yonca tohumu dağıtıldı.

“Tarım için 3 Milyon tl’lik harcama yaptık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in tarım ve hayvancılığı geliştirmede önemli adımlar attığına dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiği günden bu yana kolları sıvayarak tarım ve hayvancılığı destekleme noktasında ne gerekiyorsa yaptı. Büyükşehir bünyesinde Tarım Dairesi Başkanlığı oluşturuldu. Bu başkanlık maharetinde Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte 4 bin kaz ve 300 damızlık koyun dağıtımı gerçekleştirdik. Tarım için şu ana kadar 3 milyon TL’lik bir harcama yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sayın bakanımız bu konuyu çok önemsiyor” dedi.

“Başkanımız Ordu’da tarımın şeklini değiştirdi”

Başkan Güler ile birlikte Ordu’da tarıma bakışın değiştiğini ifade eden Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Tarım sektörü oldukça stratejik öneme sahip bir sektördür. İnsanlığın gıdaya olan gereksiniminin her geçen gün arttığı dikkate alındığında tarımın önemi de her geçen gün artırmaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ordu’ya aday olmasıyla birlikte tarımın şekli değişti. Tarımın bu stratejik önemini bilen, ‘İnsanlar doğduğu yerde doyacak’ diyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tarıma her alanda destek olan Sayın Valimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz de geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede, bu alana yönelik yapılan yatırımların kendilerini memnun ettiğini belirterek emek veren herkese teşekkür etti.

Yem ihtiyacı karşılanacak

Başkan Mehmet Hilmi Güler’in talimatları doğrultusunda 1 yıllık süre zarfında kaz, Bafra ırkı koyun, siyez buğdayı ve salep yetiştiriciliğinin yanında seracılığın yapılması, süt toplama merkezlerinin kurulması, Yöresel ve El Sanatları Ürünleri Pazarı ve Fatsa Yeni Mezbahasının açılışı başta olmak üzere tarım ve hayvancılık alanında birçok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bu tohumların ekimi ile hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaç duyduğu yemin büyük kısmını karşılamayı amaçlıyor.