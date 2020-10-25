Ordu’da çiftçiye yaban mavi yemiş dağıtıldı

25 Ekim 2020

OSMAN ŞİŞKO-ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin alternatif gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla yaban mersini (mavi yemiş) projesine başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda devam eden çalışmalarda gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün olan ve kilosu 50 liradan alıcı bulan mavi yemiş, çiftçilerin üretim kültürüne girdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Tarımsal Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi” kapsamında Gürgentepe, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 14 üreticiye tamamı hibe, 6 bin adet mavi yemiş ve deneme amaçlı olarak 500 adet aronia fidanı dağıtıldı.

Gürgentepe ilçesinde gerçekleşen dağıtım törenine Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Gürgentepe Kaymakamı Hasan Taş, Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, Büyükşehir Başkan Danışmanı Burhan Sakallı, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu, Büyükşehir daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

“Tarım projelerimiz meyvelerini veriyor”

Törende bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım projelerinin meyvelerini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün mavi yemiş ürünü yetiştiriciliğini artırmak için yeni bir çalışmaya imza atıyoruz. Ayrıca çoban fasulyesinin üretimini artırmak için çalışma yapıyoruz. Örtü altı yetiştiriciliğinde büyük mesafe kattık. 14 bin anaç kaz, 330 koyun, manda dağıtımı yaptık. Mesudiye ilçemizde ise keçi dağıtımı yapacağız. Hem tarımda hem hayvancılıkta yaptığımız projelerle birlikte, ilimizin üretim gücünü artıracağız” dedi.

“Ulaşıma büyük önem veriyoruz”

Gürgentepe ilçesinde ulaşım yatırımlarında önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getiren Genel Sekreter Alp, “İlçe genelinde 4 noktada çalışma yürütüyoruz. Döşek Mahallesi’nde 6 kilometrelik yolu asfalta kavuşturduk. Can siperhane bir çalışma içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçenin mahalle ve grup yollarında çalışmalar yürütürken, Ordu Gürgentepe yolunu da yakından takip ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve gelir gelmez ulaştırma bakanımız ile yaptığı görüşmeyle hem Ordu-Gürgentepe, hem de Ordu- Çambaşı yolu arasındaki güzergahın hızlanmasını sağladı” diye konuştu.

Gürgentepe Kaymakamı Hasan Taş ise “İlçe ekonomimizin can damarını tarım ve hayvancılık oluşturuyor. İlçemize özgü çoban fasulyesi ile ilgili coğrafi işaret almak için gerekli başvuruları yaptık. Dekar başına alınan yüksek rekolte nedeniyle önemli bir ürün. Büyükşehir Belediyesi de pazar konusunda bizlere büyük destek veriyor” şeklinde konuştu.