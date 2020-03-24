Ordu’da kalabalığın yoğun olduğu bölgeler dezenfekte ediliyor

24 Mart 2020

OSMAN ŞİŞKO-ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı 40 kişilik ekip; 9 araçla kamu kurum ve kuruluş binaları ile bahçelerini ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte etti. Dezenfeksiyon işleminin sürekli olarak d​evam ettirileceği kaydedildi.

Gece gündüz dezenfeksiyon çalışması var

Ordu Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsün yayılmasını engellemek için dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde dezenfekte uygulaması yapan ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarının yanında vatandaşların sıkça kullandığı parklardaki oturma ve oyun gruplarını dezenfekte etti. Lokasyonların tek seferlik dezenfekte edilmediğini belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar, “Tüm dünyada etkili olan virüse karşı ekiplerimiz çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor. İl genelinde yoğunluk olan cadde, sokak, kamu-kurum ve kuruluşlarımızda belirli aralıklarla dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar haricinde yine hastanelerimizin bulunduğu alanlarda çalışmalarımız var. Halkımızdan tek isteğimiz evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe dışarıya çıkmamalarıdır” dedi.