Ordu'ya yöresel ürün satış büfeleri geliyor

12 Temmuz 2020

OSMAN ŞİŞKO / ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, başta fındık olmak üzere, 19 ilçede üretimi yapılan yöresel ürünlerin satışı ile tanıtımı yapılacak büfeler kuruyor. Gülyalı, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde olmak üzere toplamda dört yerde kurulacak olan bu büfeler yol kenarlarında bulunan boş sahalara inşa ediliyor. Yapımı tamamladığında büfeler hem istihdama hem de şehrin ekonomisine katkı sunacak.

Alım garantisi sağlıyor

19 ilçede bulunan çiftçilerin ürettiği ürünlere alım garantisi sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, yol güzergâhlarına kuracağı büfelerde fındık başta olmak üzere orduya has erişte, tereyağı, bal, Akkuş fasulyesi, yumurta, reçel, marmelat, turşu ve sirke gibi yöresel ürünlerin satışını gerçekleştirecek. Aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi; galdirik, sakarca ve melocan gibi yöresel otları da büfelerde mevsiminde satış sunarak üretici ve tüketiciyi bir araya getirecek.

“Boş sahaları satış ve tanıtım büfeleriyle değerlendireceğiz"

Kurmaya başladıkları büfelerle hem istihdama hem de ekonomiye önemli bir katkı sunacaklarına dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şunları kaydetti:

“Şehrimizde çiftçimize, üreticimize her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Onların ürettikleri ürünleri en kolay yoldan satışını yapılabilmeleri için imkânlar sağlıyoruz. Aynı zamanda yöremize ait olan ürünlerimizi de tüm dünyaya tanıtmak için adımlar atıyoruz. Bu anlamda Ünye, Fatsa, Perşembe ve Gülyalı ilçelerimizin yol güzergâhlarına başta fındık olmak üzere 19 ilçemizde bulunan çiftçilerimizin ürettiği birçok yöresel ürünümüzün satışının yapılacağı büfeler kuruyoruz. Yol kenarlarına kurulumuna başladığımız bu büfeler bungalov tarzı yapıya sahip olacak. Bu büfeler tıpkı Çorum’daki, Bolu’daki büfeler gibi olacak. Ordu’muzda bulunan boş sahaları bu şekilde değerlendirmek istedik. Kurulan bu büfelerle hem istihdama hem de ekonomiye büyük anlamda katkı sağlayacağız.”