ORSA’nın 3 boyutlu kumaşına İngiltere’den teknoloji ödülü

11 Şubat 2020

Ayşe KAYTAN UÇAK

2019 teknoloji ödülü dalında ORSA ‘en iyi ortepedik destek ürünleri üreticisi’ olarak seçildi.



ORSA Ortepedi Genel Müdürü Necdet Çapa, Türkiye’de ilk defa bu ödülü alan firmanın kendileri olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Yaklaşık 5 ay önce İngiliz GHP tarafından 2019 teknoloji ödülü dalında dünyanın değişik ülkelerindeki firmalarla beraber aday gösterildik. Aday gösterilme sebebimiz 3 boyutlu kumaş teknolojisi kullanarak yaklaşık 2,5 yılda geliştirdiğimiz ‘alptex’ kumaştan yaptığımız ürünlerdi. Dünyada ilk defa firmamızca üretilen yüksek hava geçirgenliği termal konfor sağlayan, daha az terleten,daha serin ve kuru his veren, mükemmel basınç dağılımı yapan inovatif tasarım ortepedi destek ürünleri ile hastaların yaşam konforunu artırdık. Düzenli kullanımı ile tedaviyi hızlandırdık. Ayrıca alptex kumaşlarımızı kullanarak yaptığımız terletmeyen, mükemmel basınç dağılımı yapan ürünlerle hastaların, engelli kişilerin, bebeklerin ve hatta uyku konforu sağlayarak sağlıklı kişilerin bile yaşam kalitesini artırmamız GHP tarafından takdirle karşılandı. Yatakta kullanılan yatak çarşafımızla, tekerlekli sandalyede kullanılan koltuk pedimizle yatağa ve koltuğa bağımlı kişilerin terlemesini ve bası yaralarının açılmasını engelleyerek yaşamlarını kolaylaştırmış olduk. Yatağa ve koltuğa fiziksel olarak bağımlı olmasa da iş hayatı ve günlük çalışmalar nedeniyle zorluk çeken kişilere de çözüm sunduk.”



Çapa ayrıca, ORSA olarak 44 yıldır Eskişehir’de tıbbi korseler, ortopedik cihazlar, felç yürüme cihazları, rehabilitasyon malzemeleri, protez ve ortezler dalında üretim yaptıklarını aktararak, ORSA’nın bugün Türkiye genelinde 600 satış noktası bulunurken, 43 ülkeye satış gerçekleştirdiğini ifade etti.