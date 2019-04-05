“OSB kimliği kazanan Kayapa, Bursa’ya daha fazla değer katacak”

05 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaklaşık 90 firmada 5 bin kişiye istihdam sağlayan Kayapa Islah OSB’nın ‘Organize Sanayi Bölgesi’ statüsü kazanmasının Bursa’nın hedeflerine büyük güç katacağını belirterek, “Bursa’daki her OSB, Türkiyemizin yeni başarı hikayelerinin en önemli aktörleri arasında yer alacaktır. Kayapa sanayi bölgemizin OSB statüsüne kavuşmasının kentimize hayırlı olmasını diliyor, üretim ve ihracat hedeflerimiz doğrultusunda rekabet avantajı kazanan bölge sanayicilerimizi kutluyorum” dedi.

Türkiye’nin ilk sanayi bölgesini kurma vizyonuna sahip olan Bursa, yeni OSB’lerle ülke hedeflerindeki öncü rolünü güçlendirmeyi sürdürüyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2014 yılında Islah OSB sürecine başlayan Kayapa sanayi bölgesinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) statüsüne kavuştuğunu ifade etti. Başkan Burkay, bölge sanayicilerinin OSB’lerin sunduğu avantajlarla küresel ölçekteki rakiplerine karşı daha rekabetçi bir yapıya kavuştuğuna dikkat çekti.

“Kayapa daha güçlü bir yapıya kavuştu”

İbrahim Burkay, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Islah OSB sürecinde bölge sanayicimizin sürekli yanında olduk. BTSO Yönetim Kurulu ve Meclisimizde yer alan arkadaşlarımızın da katkılarıyla Kayapa bölgemiz OSB kimliği kazandı. Bu süreçte büyük emekleri bulunan Sayın Valilerimize, bölgemizin yönetiminde yer alan meclis ve komite üyelerimize, bölge sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Daha önce ıslah OSB süreçlerini de tamamlayıp OSB kimliği kazanan Yenice ve Akçalar’da da emeği geçen sanayicilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımızı da ayrıca kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Yeni başarı hikayeleri yazacağız”

21 OSB’nin yer aldığın Bursa’da 25 milyar dolarlık yatırım, 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde de (TEKNOSAB) çalışmaların devam ettiğini söyleyen İbrahim Burkay, “İlklerin şehri Bursa, yeni sanayi devrimine geçişte de ülkemize öncülük etmeye devam edecek. Müteşebbislerimizin üstün gayretleriyle kentimiz yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek” diye konuştu.

Başkan Burkay, ayrıca Barakfakih Islah OSB’nin organize sanayi bölgesi olması için çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

“BTSO her zaman yanımızda oldu”

Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) Başkanı Yalçın Toy da, Islah OSB ile ilgili yasal düzenlemenin ardından ilk başvuru yapan bölgenin Kayapa olduğunu belirterek, “Bu noktada bölge sanayiclerimizin üstün bir gayreti oldu. 2014 yılında başlayan Islah OSB sürecini tamamladık. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bizim OSB yolculuğumuzda büyük destek oldu. Her zaman yanımızda olan BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, yönetim kurulu, meclis ve komite üyelerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Kayapa’da 5 bin kişi istihdam ediliyor

Kayapa sanayi bölgesi 1997 yılında kuruldu. Bölge, 2014 yılında Islah OSB sürecini başlattı. Hali hazırda 88 firmada 5 bine yakın çalışanın istihdam edildiği bölge geçtiğimiz hafta OSB statüsü kazandı. 134 hektarlık alanda kurulu bölgede, ağırlıklı olarak otomotiv, makine ve metal, tekstil, kimya, geri dönüşüm ve mobilya sektörlerinde üretim yapan firmalar yer alıyor.