OSB SİAD’ları Platformu’ndan TSK’ya ‘Zeytin Dalı’ desteği

26 Ocak 2018

BURSA (DÜNYA)- Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na bir destek de Bursa’daki organize sanayi bölgelerin sorunlarına ortak akılla çözüm bulmak amacıyla kurulan OSB SİAD’ları Platformu’ndan geldi.

OSB SİAD’ları Bursa Platformu’nu oluşturan BOSİAD, DOSABSİAD, NİLSİAD, BARSİAD, YENSİAD, İNEGÖL OSB, GÜSİAD, KESİAD, HOSABSİAD, KSİAD, ASİAD, ÇASİAD ve GÖRSİAD adına açıklama yapan OSB SİAD’ları Bursa Platformu ve BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak, Türkiye’nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanarak, evrensel hukuk ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadele kararları doğrultusunda Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlattığını ve başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Bayrak, “Bursa ve ülkemizin daha çok kalkınması ve gelişmesi için üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayi kesimini oluşturan OSB’lerin temsilcileri; ülkemizin ulusal güvenliğini korumak amacıyla devletimizin aldığı karar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin’e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nı destekliyor ve bu kararın arkasında olduğumuzu açıklıyoruz” dedi.

“Vatan söz konusu olduğunda tek yüreğiz”

Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtı’yla devam eden operasyonlarla Türkiye’nin terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini vurgulayan Bayrak, şunları kaydetti:

“Arkalarına aldıkları küresel güçlerle kendisini dokunulmaz olarak zannedenler artık şunu bir kez daha görmeli ve bilmelidir ki, ülkemizin birlik ve beraberliği ile güvenliğini tehdit eden terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi başarılarla dolu şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sonuna kadar haklı olduğumuz ve bölgede özlenen barış, huzur ve refah ortamının yeniden tesis edilmesine de katkı sağlayacak Zeytin Dalı Harekâtı’nı başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz yoktur. Türk milleti söz konusu vatan olduğunda her zaman olduğu gibi şimdi de tek yürek olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bizler de dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Bu vesile ile başlatılan harekâtta şehit verdiğimiz askerlerimize ve tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın, ülkemizin birlik ve beraberliği daim olsun.”