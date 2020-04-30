OSB Yönetmeliğindeki değişiklik sanayiciyi sevindirdi

30 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz yaptığı açıklamada, birçok alanda beklentiyi karşılayan yeniliklerden birinin de güneş enerjisinden elektrik üretmenin önünün açılması olduğunu belirtti.

OSB Uygulama Yönetmeliğindeki değişiklikle OSB'lerde sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında, katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkân tanındığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti.

''Bundan sonra güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, katılımcıya ait destek ünitesi kapsamında değerlendirmeye alınacak. Alanımızı genişleten ve çalışmalarımıza değer katan bu mevzuat değişikliğinden oldukça memnunuz. Sanayicilerin uzun süredir beklediği OSB Uygulama Yönetmeliği’ndeki değişiklikler sanayicilerin yüzünü güldürdü.''

Değişikliklerle birlikte OSB'lere birtakım kolaylıklar sağlandığını belirten Volkan Yılmaz, şöyle devam etti.

''Yönetmelikteki değişiklikle güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üretmenin önünün açılması sağlandı. Değişiklikle OSB'de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında, katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkan tanındı. Bundan sonra güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, katılımcıya ait destek ünitesi kapsamında değerlendirmeye alınacak. Artık OSB’lerin parsellerinin boş kalan kısımlarına güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilinecek.''

Bu düzenlemenin sanayicilerin karşılaştıkları sorunların çözümünü amaçladığını anlatan Volkan Yılmaz, şöyle devam etti.

''OSB’lerde güneş enerjisinden elektrik üretmenin önü açıldı. Düzenleme OSB’deki firmaların kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurulması, geri dönüşüm tesisi kurulması, emsal artış ve sanayicilerin karşılaştığı mağduriyetlerin giderilmesi gibi alanlarda pek çok adım atıldı. Değişikliklerde sanayicilerin ve OSB üyelerinin talepleri dikkate alındı ve beklentileri karşılandı.''

-CW Enerji güneş enerjisi paneli üretiminde pazar lideri

Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün ve güneşten enerji üretim bilincinin artmasının kendilerini sevindirdiğini anlatan Yılmaz, ''Çevre dostu, temiz enerji kaynağı olan ve güneş gibi sınırsız özellikteki bir kaynaktan sonuna kadar faydalanılması gerektiriyor. CW Enerji olarak, güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırıp, insanoğlunun geleceğini yeni teknolojiler ile desteklemeyi hedefliyoruz ve sürekli gelişim felsefesi ile faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’nin güneş enerjisi paneli üretiminde pazar lideriyiz'' dedi.