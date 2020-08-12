OSB'ye ilk kez kadın eli değiyor

12 Ağustos 2020

MEHMET NABİ BATUK

Bölgenin tarımsal üretimini son teknoloji ile yüksek katma değerli ürünlere dönüştürecek Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) kuruluş hazırlıkları, Türkiye'nin ilk ihtisas OSB'sini kuran kadın başkan Gül Akyürek Balta öncülüğünde devam ediyor. TÜİOSB'de 180 hektar büyüklüğe sahip 70 parseldeki ilk etap tahsis çalışmaları tamamlanırken, altyapı çalışmalarına hız verildi. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile altyapı projelerinde çalışacak mühendis ve teknik ekibin kullanacağı şantiye binası da kullanıma hazır hale getirilirken, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yol yapımıyla eş zamanlı istinat duvarları ve sanat yapıları için hafriyat ve dolgu çalışmaları başlatıldı.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, bölgede kadın iş gücünün sanayi ve ticarette en verimli şekilde kullanılmasını ve yepyeni küresel markalar yaratarak 10 bin kişiye nitelikli istihdam sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. TÜİOSB'nin ilk etap yatırımcılarının yüzde 15'inin yabancı, yüzde 25'inin il dışından, kalan yüzde 60'ının da Mersin'den olduğunu aktaran Balta, özellikle bölgeye dışarıdan yüksek döviz girdisi sağlayacak yabancı yatırımcı sayısının artması için özel çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Balta, TÜİOSB'nin 5 yıl içinde bütün fazlarının tamamlanmasıyla, 245 hektarlık bir alanda en az 100 yatırımcıyla modern ve görkemli bir üretim üssü haline geleceğini bildirdi. Balta, “Bölgemizde meyve ve meyve özleri işlenecek, endemik, tıbbi ve aromatik bitkiler yüksek katma değerli mamul madde haline getirilecek. Tüm ürünlerin dünya pazarlarına ihraç edilmesini de hedefliyoruz” dedi.

Enerji ve altyapı giderleri azaltılacak

TÜİOSB'nin enerji ihtiyacının yerleşke içinde kurulacak ortak güneş enerji santralinden temin edileceğini ifade eden Gül Akyürek Balta, enerji ve altyapı projeleri ile ilgili şunları söyledi: “Arıtma tesisinde son teknolojiyi kullanarak arıtacağımız atık suyu, sulama suyu olarak kullanacağız. Yenilenebilir enerji yatırımları yaparak katılımcıların enerji birim fiyatlarını daha uygun hale getireceğiz. OSB içerisinde lojistik maliyetleri azaltmak için çalışmalar yapacağız. Bölge içerisine kuracağımız atık yönetim tesisi, ortak sağlık güvenlik birimi ve çevre laboratuvarı ile girişimcilerimizin bu alanlardaki giderlerini de minimize etmek için planlamalarımızı yaptık.”

Kadın iş gücünün desteklenmesi için de bir dizi proje hazırladıklarını belirten Balta, özellikle Kadın Ortak Girişim Fabrikaları Projesi (KOGİF) ile kadın yatırımcıların, girişimcilerin ve iş gücünün, üretimde ve ticarette daha çok var olmasını ve değişen rekabet koşullarına karşı desteklenmelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Balta, “KOGİF ile yatırımcıların, yöneticilerin ve üreticilerin tamamı kadınlardan oluşacak. Bu fabrikalarda bölgesel tarım ürünlerinden, inovatif ve yenilikçi bir yaklaşımla yüksek katma değer üreten, uluslararası markalar yaratılacak. KOGİF ortak bir holü paylaşan atölyelerden oluşacak ve üretilen inovatif ürünler, teşviklerle desteklenerek melek yatırımcılarla buluşturulacak” diye konuştu.

Üretimin tüm safhaları planlanıyor



TÜİOSB'de tüm üretim safhalarını planladıklarını ifade eden Gül Akyürek Balta, hammaddeye erişimden lojistik işlemlere kadar birçok konu ile ilgili projelerin hazır olduğunu kaydetti. Hammaddeye erişimle ilgili bir kooperatif projelerinin olduğunu söyleyen Balta, şu bilgileri verdi: “Çoğunlukla kadın girişimcilerin ilgi gösterdiği projemizde katma değerli tarımsal ürünlerin üretimini gerçekleştirerek bölgedeki rekolte oranlarını artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede bölgemizde üretilen kıymetli tarım ürünlerini hammadde olarak sanayi tesislerimizde değerlendirerek bölge tarımını da destekleyeceğiz. TÜİOSB olarak tohumdan paketlemeye kadar gıda üretim zincirinin tüm halkalarını tamamlayarak; uygun maliyetli, yüksek katma değerli güvenli gıda, bitkisel kozmetik ve bitkisel ilaç üretimi konusunda avantajlı hale geleceğiz.”