Osmangazi Belediye Başkanı Dündar İMSİAD’ın konuğu oldu

24 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) – Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Koronavirüs öncesi oradaki şantiyeye ziyaretler yapıyorduk. Size de sıra gelecekti. Bu süreç başlayınca inşaatı gezdiremiyoruz. Devasa bir iş, ciddi bir inşaat. Bu süreç geçsin inşallah o ziyareti yapacağız” dedi. Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i online toplantılarda ağırlayan İMSİAD’ın son konuğu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar oldu.

Başkan Dündar, toplantıda, Osmangazi ilçesi sınırlarındaki çalışmalar ve gündeme ilişkin konular hakkında bilgiler verdi. Osmangazi Meydanı’ndaki çalışmaların çalışan sağlığı kurallarına uyularak, kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Dündar, “Bu proje bizim önemli projemiz. Bunu sürdürüyoruz, büyük proje, bütçesi de büyük. Şuan inşaatta durma söz konusu değil. Bir yandan fore kazıklar çakılıyor, diğer yandan hafriyat yapılıyor” dedi.

630 fore kazık olacak

Koronavirüs öncesi şantiyeye pek çok ziyaret düzenlediklerini hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Koronavirüs öncesi şantiyeye gezi yapıyorduk. Size de sıra gelecekti, bu süreç başlayınca inşaatı gezdiremiyoruz. Devasa bir iş var. ciddi bir inşaat. Bu süreç geçsin inşallah o ziyareti yapacağız. Meydan projesinin temelinde 630 tane fore kazık olacak. 24 metre yerin altına iniliyor. 28 metre fore kazık çakılıyor. Bunlar ciddi işler. Kesintiye uğramadan bitireceğiz inşallah. Burası da gerçek bir kentsel dönüşüm. Oradaki yapıları kamulaştırdık, şimdi oraya farklı bir fonksiyon vererek şehre hizmet verecek bir yapı ortaya çıkacak. Etrafın gelişimine önemli katkılar sağlayacak bir projedir” diye konuştu.

Kükürtlü’de dönüşüm sürecek

Kükürtlü’de başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının itirazlar neticesinde durduğunu fakat bu itirazların giderildiğine işaret eden Başkan Dündar, Kükürtlü’nün Bursa’nın merkezi olduğunu, buradaki eski bir yapı stokunun bulunduğunu, bu sebepten kentsel dönüşümün gerekli olduğunu söyledi. Başkan Dündar, buradaki dönüşüm çalışmalarının yakında yeniden başlayacağını sözlerine ekledi.

Daha güzel bir Bursa hayali

Başkan Dündar’a toplantıya katılımı ve verdiği bilgiler için teşekkür eden İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, “Osmangazi, Bursa’nın kalbi konumunda bir ilçe. Önemli kentsel dönüşüm projelerinin yapıldığı, örnek bir kent. Birçok üyemiz burada iş yapıyor, şehre değer katıyor. Onların işleri bizlerin övünç kaynağı. Maksadımız daha güzel ve yaşanabilir bir Bursa hayalimiz var. İnşallah bu hayali hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Mustafa Andıç, ayrıca önümüzdeki günlerde Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ı da iki ayrı toplantıya davet etmek istediklerini dile getirdi.